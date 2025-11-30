Украина взяла две медали на ЧМ-2025 по каратэ

Анжелика Терлюга. Фото: Ukrainian Karate Federation

В Каире завершился чемпионат мира по каратэ. На этом турнире сборная Украины не осталась без медалей.

В активе команды две награды. Призерами турнира стала Анжелика Терлюга и Андрей Заплитный, сообщил портал Новини.LIVE.

Андрей Заплитный. Фото: Ukrainian Karate Federation

Медали Украины на чемпионате мира-2025

Заплитный завоевал серебро, второй раз подряд уступив в финале египтянину Абдалли Абделазизу. Именно этот соперник победил его и на ЧМ-2023, поэтому финальный поединок стал повторением прошлогоднего противостояния.

В полуфинале на пути к решающему бою Заплитный уверенно прошел нейтрального атлета с российским паспортом Эрнеста Шарафудинова, одолев его со счетом 6:3.

Еще одну награду Украине принесла олимпийская призерка Анжелика Терлюга, которая в бронзовом финале категории до 55 кг победила чилийку Валентину Торо 6:4.

Для Терлюги это вторая бронза на чемпионатах мира.

Украинка вылетела в четвертьфинале, проиграв египтянке Ахлам Йоуссеф, но благодаря тому, что соперница дошла до финала, Терлюга получила шанс в утешительной сетке и реализовала его.

Близкой к медали была и Александра Шолохова (до 61 кг), которая остановилась в полуфинале, уступив китаянке Гонг Ли 0:5.

В четвертьфиналах также прекратила выступления Дарья Булай.

