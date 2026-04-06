Збірна України готується до нового матчу, вже відомий суперник

Збірна України перед матчем з Албанією.

Напередодні старту чемпіонату світу з футболу 2026 року збірна України може провести ще щонайменше один матч. Цей поєдинок матиме статус товариського. Мундіаль відбудеться у США, Канаді та Мексиці з 11 червня до 19 липня.

Уже відомо, з ким зіграє збірна України, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Профутбол Digital.

Виліт на стадії кваліфікації відбору на ЧС-2026 може вплинути на подальшу долю збірної України. Поєдинок проти Албанії (1:0) міг стати останньою грою під керівництвом головного тренера Сергія Реброва, чий контракт закінчується наприкінці липня. Однак наставник виведе команду на поле в ще одній зустрічі.

Микола Шапаренко перед грою.

З ким зіграє збірна України

На підопічних Сергія Реброва чекає протистояння з непростим суперником, який теж не зумів кваліфікуватися на Кубок Світу-2026. Згідно з твердженням журналіста Володимира Звєрова, йдеться про збірну Данії. У плей-офф до Мундіалю вони програли по пенальті Чехії (1:3), хоча в основний час було зафіксовано нічию (2:2).

Точна дата поєдинку Україна - Данія, а також місце проведення матчу поки не відомі. Однак зустріч має відбутися до старту ЧС-2026. Орієнтовно протистояння відбудеться на початку червня, команда Сергія Реброва отримає змогу перевірити сили у грі з сильним суперником.

