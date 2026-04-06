Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Збірна України отримала нового суперника: коли відбудеться гра

Збірна України отримала нового суперника: коли відбудеться гра

Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 10:40
Збірна України готується до нового матчу, вже відомий суперник
Збірна України перед матчем з Албанією. Фото: УАФ

Напередодні старту чемпіонату світу з футболу 2026 року збірна України може провести ще щонайменше один матч. Цей поєдинок матиме статус товариського. Мундіаль відбудеться у США, Канаді та Мексиці з 11 червня до 19 липня.

Уже відомо, з ким зіграє збірна України, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Профутбол Digital.

Виліт на стадії кваліфікації відбору на ЧС-2026 може вплинути на подальшу долю збірної України. Поєдинок проти Албанії (1:0) міг стати останньою грою під керівництвом головного тренера Сергія Реброва, чий контракт закінчується наприкінці липня. Однак наставник виведе команду на поле в ще одній зустрічі.

Николай Шапаренко
Микола Шапаренко перед грою. Фото: УАФ

З ким зіграє збірна України

На підопічних Сергія Реброва чекає протистояння з непростим суперником, який теж не зумів кваліфікуватися на Кубок Світу-2026. Згідно з твердженням журналіста Володимира Звєрова, йдеться про збірну Данії. У плей-офф до Мундіалю вони програли по пенальті Чехії (1:3), хоча в основний час було зафіксовано нічию (2:2).

Точна дата поєдинку Україна - Данія, а також місце проведення матчу поки не відомі. Однак зустріч має відбутися до старту ЧС-2026. Орієнтовно протистояння відбудеться на початку червня, команда Сергія Реброва отримає змогу перевірити сили у грі з сильним суперником.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт Данія футбол Збірна України з футболу
Володимир Соборний - Редактор
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації