Збірна України готується до нового матчу, вже відомий суперник

Збірна України отримала нового суперника: коли відбудеться гра
Напередодні старту чемпіонату світу з футболу 2026 року збірна України може провести ще щонайменше один матч. Цей поєдинок матиме статус товариського. Мундіаль відбудеться у США, Канаді та Мексиці з 11 червня до 19 липня.
Уже відомо, з ким зіграє збірна України.
Виліт на стадії кваліфікації відбору на ЧС-2026 може вплинути на подальшу долю збірної України. Поєдинок проти Албанії (1:0) міг стати останньою грою під керівництвом головного тренера Сергія Реброва, чий контракт закінчується наприкінці липня. Однак наставник виведе команду на поле в ще одній зустрічі.
З ким зіграє збірна України
На підопічних Сергія Реброва чекає протистояння з непростим суперником, який теж не зумів кваліфікуватися на Кубок Світу-2026. Згідно з твердженням журналіста Володимира Звєрова, йдеться про збірну Данії. У плей-офф до Мундіалю вони програли по пенальті Чехії (1:3), хоча в основний час було зафіксовано нічию (2:2).
Точна дата поєдинку Україна - Данія, а також місце проведення матчу поки не відомі. Однак зустріч має відбутися до старту ЧС-2026. Орієнтовно протистояння відбудеться на початку червня, команда Сергія Реброва отримає змогу перевірити сили у грі з сильним суперником.
Читайте Новини.LIVE!