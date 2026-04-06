Денис Попов опублікував фото з дружиною та сином

Денис Попов. Фото: "Динамо" Київ

Захисник київського "Динамо" Денис Попов поділився новим сімейним фото з дружиною та сином. Футболіст опублікував світлину у соціальних мережах.

Про одну з небагатьох світлин Попова з дружиною повідомив портал Новини.LIVE.

На фото Попов разом із дружиною Дарією та маленьким сином позують у спортивному стилі. Родина виглядає у схожих образах, а сам футболіст тримає сина на руках. Публікацію супроводжував короткий підпис із привітанням з днем народження.

Син у родині Попових народився у вересні 2024 року. Хлопчика назвали Данилом, і це перша дитина у подружжя.

Сім'я Дениса Попова. Фото: скриншот

Раніше футболіст рідко ділився деталями особистого життя, однак у квітні 2025 року вперше показав обличчя сина у соцмережах. Відтоді сімейні публікації періодично з’являються в його профілі.

Попов виступає за основну команду "Динамо" з 2019 року та є одним із найдосвідченіших центральних захисників команди. Він також має досвід виступів за національну збірну України.

У поточному сезоні захисник провів низку матчів у чемпіонаті України та єврокубках, залишаючись важливою частиною оборони киян.

Попов цього сезону у 21 матчі забив два м’ячі. Чинний контракт гравця з клубом діє до 31 грудня 2030 року. Статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця у 3,5 млн євро.

