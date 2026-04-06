Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Денис Попов показав свою дружину та дитину

Денис Попов показав свою дружину та дитину

Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 08:30
Денис Попов опублікував фото з дружиною та сином
Денис Попов. Фото: "Динамо" Київ

Захисник київського "Динамо" Денис Попов поділився новим сімейним фото з дружиною та сином. Футболіст опублікував світлину у соціальних мережах.

Про одну з небагатьох світлин Попова з дружиною повідомив портал Новини.LIVE.

Попов показав сім’ю

На фото Попов разом із дружиною Дарією та маленьким сином позують у спортивному стилі. Родина виглядає у схожих образах, а сам футболіст тримає сина на руках. Публікацію супроводжував короткий підпис із привітанням з днем народження.

Син у родині Попових народився у вересні 2024 року. Хлопчика назвали Данилом, і це перша дитина у подружжя.

Денис Попов с семьей
Сім'я Дениса Попова. Фото: скриншот

Раніше футболіст рідко ділився деталями особистого життя, однак у квітні 2025 року вперше показав обличчя сина у соцмережах. Відтоді сімейні публікації періодично з’являються в його профілі.

Попов виступає за основну команду "Динамо" з 2019 року та є одним із найдосвідченіших центральних захисників команди. Він також має досвід виступів за національну збірну України.

У поточному сезоні захисник провів низку матчів у чемпіонаті України та єврокубках, залишаючись важливою частиною оборони киян.

Попов цього сезону у 21 матчі забив два м’ячі. Чинний контракт гравця з клубом діє до 31 грудня 2030 року. Статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця у 3,5 млн євро.

Динамо Денис Попов дружини футболістів
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації