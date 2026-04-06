Денис Попов опубликовал фото с женой и сыном

Денис Попов. Фото: "Динамо" Киев

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов поделился новым семейным фото с женой и сыном. Футболист опубликовал фотографию в социальных сетях.

Об одной из немногих фотографий Попова с женой сообщил портал Новини.LIVE.

На фото Попов вместе с женой Дарьей и маленьким сыном позируют в спортивном стиле. Семья выглядит в похожих образах, а сам футболист держит сына на руках. Публикацию сопровождала короткая подпись с поздравлением с днем рождения.

Сын в семье Поповых родился в сентябре 2024 года. Мальчика назвали Даниилом, и это первый ребенок у супругов.

Семья Дениса Попова. Фото: скриншот

Ранее футболист редко делился деталями личной жизни, однако в апреле 2025 года впервые показал лицо сына в соцсетях. С тех пор семейные публикации периодически появляются в его профиле.

Попов выступает за основную команду "Динамо" с 2019 года и является одним из самых опытных центральных защитников команды. Он также имеет опыт выступлений за национальную сборную Украины.

В текущем сезоне защитник провел ряд матчей в чемпионате Украины и еврокубках, оставаясь важной частью обороны киевлян.

Попов в этом сезоне в 21 матче забил два мяча. Действующий контракт игрока с клубом действует до 31 декабря 2030 года. Статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 млн евро.

