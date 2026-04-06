Як екскоментатор Кадємін виїхав з України та поширював російську пропаганду

Колишній український спортивний коментатор Роман Кадемін залишив Україну в 2022 році та наразі перебуває в Німеччині. Після виїзду він припинив роботу у спортивному мовленні та став блогером.

Найбільше змінилася політична позиція Кадеміна, повідомляє портал Новини.LIVE.

Хто такий Кадемін

Кадемін народився у німецькому Потсдамі та за час роботи на телебаченні працював на українських телеканалах. Вперше про нього дізналися як про ведучого спортивних новин.

Найбільшу популярність Кадеміну принесла робота на телеканалі "Інтер", де вів усі пост-шоу про бокс і коментував футбольні матчі. Також Роман був залучений до створення спортивних документальних проєктів і пізніше очолив напрям спортивного мовлення на платформі MEGOGO.

Кадемін залишив Україну у 2022 році, після чого перебував у країнах Балтії й працював у віддаленому режимі. Згодом він переїхав до Німеччини, звідки почав активно вести соціальні мережі з неоднозначними політичними заявами.

У своїх публікаціях Кадемін почав висловлювати неоднозначну позицію, що викликала критику в українському суспільстві. Поки він був пов’язаний роботою з Україною, він стримувався. Після цього Роман відкрито заявив про свою політичну позицію.

Кадемін почав записувати інтерв’ю з російськими політичними діячами та публічно коментував тему війни, мобілізації та внутрішньої політики України.

Раніше голос Кадеміна був добре відомий українським уболівальникам, адже він тривалий час працював у сфері спортивних трансляцій. Наразі він зрідка говорить про спорт.

