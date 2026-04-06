Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Роман Кадємін — як голос ток-шоу про бокс почав любити російські нарративи

Роман Кадємін — як голос ток-шоу про бокс почав любити російські нарративи

Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 07:30
Як екскоментатор Кадємін виїхав з України та поширював російську пропаганду
Роман Кадємін. Фото: dynamo.kiev.ua

Колишній український спортивний коментатор Роман Кадемін залишив Україну в 2022 році та наразі перебуває в Німеччині. Після виїзду він припинив роботу у спортивному мовленні та став блогером.

Найбільше змінилася політична позиція Кадеміна, повідомляє портал Новини.LIVE.

Роман Кадемин и Иван Ордец
Роман Кадємін та Іван Ордець. Фото: кадр з відео

Хто такий Кадемін

Кадемін народився у німецькому Потсдамі та за час роботи на телебаченні працював на українських телеканалах. Вперше про нього дізналися як про ведучого спортивних новин.

Найбільшу популярність Кадеміну принесла робота на телеканалі "Інтер", де вів усі пост-шоу про бокс і коментував футбольні матчі. Також Роман був залучений до створення спортивних документальних проєктів і пізніше очолив напрям спортивного мовлення на платформі MEGOGO.

Роман Кадемин
Роман Кадємін брав інтерв'ю у втікача Миколи Азарова. Фото: кадр із відео

Кадемін залишив Україну у 2022 році, після чого перебував у країнах Балтії й працював у віддаленому режимі. Згодом він переїхав до Німеччини, звідки почав активно вести соціальні мережі з неоднозначними політичними заявами.

У своїх публікаціях Кадемін почав висловлювати неоднозначну позицію, що викликала критику в українському суспільстві. Поки він був пов’язаний роботою з Україною, він стримувався. Після цього Роман відкрито заявив про свою політичну позицію.

Кадемін почав записувати інтерв’ю з російськими політичними діячами та публічно коментував тему війни, мобілізації та внутрішньої політики України.

Раніше голос Кадеміна був добре відомий українським уболівальникам, адже він тривалий час працював у сфері спортивних трансляцій. Наразі він зрідка говорить про спорт.

Німеччина пропаганда Роман Кадємін
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації