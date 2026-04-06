Как экс-комментатор Кадемин выехал из Украины и распространял российскую пропаганду

Роман Кадемин. Фото: dynamo.kiev.ua

Бывший украинский спортивный комментатор Роман Кадемин покинул Украину в 2022 году и сейчас находится в Германии. После выезда он прекратил работу в спортивном вещании и стал блогером.

Больше всего изменилась политическая позиция Кадемина, сообщает портал Новини.LIVE.

Роман Кадемин и Иван Ордец. Фото: кадр из видео

Кто такой Кадемин

Кадемин родился в немецком Потсдаме и за время работы на телевидении работал на украинских телеканалах. Впервые о нем узнали как о ведущем спортивных новостей.

Наибольшую популярность Кадемину принесла работа на телеканале "Интер", где вел все пост-шоу о боксе и комментировал футбольные матчи. Также Роман был привлечен к созданию спортивных документальных проектов и позже возглавил направление спортивного вещания на платформе MEGOGO.

Роман Кадемин брал интервью у беглеца Николая Азарова. Фото: кадр из видео

Кадемин покинул Украину в 2022 году, после чего находился в странах Балтии и работал в удаленном режиме. Впоследствии он переехал в Германию, откуда начал активно вести социальные сети с неоднозначными политическими заявлениями.

Читайте также:

В своих публикациях Кадемин начал высказывать неоднозначную позицию, что вызвало критику в украинском обществе. Пока он был связан работой с Украиной, он сдерживался. После этого Роман открыто заявил о своей политической позиции.

Кадемин начал записывать интервью с российскими политическими деятелями и публично комментировал тему войны, мобилизации и внутренней политики Украины.

Ранее голос Кадемина был хорошо известен украинским болельщикам, ведь он долгое время работал в сфере спортивных трансляций. Сейчас он изредка говорит о спорте.

