Сборная Украины готовится к новому матчу, уже известен соперник

Накануне старта чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Украины может провести еще как минимум один матч. Этот поединок будет носить статус товарищеского. Мундиаль пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Уже известно, с кем сыграет сборная Украины, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Профутбол Digital.

Вылет на стадии квалификации отбора на ЧМ-2026 может повлиять на дальнейшую судьбу сборной Украины. Поединок против Албании (1:0) мог стать последней игрой под руководством главного тренера Сергея Реброва, чей контракт истекает в конце июля. Однако наставник выведет команду на поле в еще одной встрече.

С кем сыграет сборная Украины

Подопечных Сергея Ребров ждет противостояние с непростым соперником, который тоже не сумел квалифицироваться на Кубок Мира-2026. Согласно утверждению журналиста Владимира Зверова, речь идет о сборной Дании. В плей-офф к Мундиалю они проиграли по пенальти Чехии (1:3), хотя в основное время была зафиксирована ничья (2:2).

Точная дата поединка Украина — Дания, а также место проведения матча пока не известны. Однако встреча должна состояться до старта ЧМ-2026. Ориентировочно противостояние состоится в начале июня, команда Сергея Реброва получит возможность проверить силы в игре с сильным соперником.

