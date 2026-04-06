Сборная Украины получила нового соперника: когда пройдет игра

Дата публикации 6 апреля 2026 10:40
Сборная Украины готовится к новому матчу, уже известен соперник
Сборная Украины перед матчем с Албанией. Фото: УАФ

Накануне старта чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Украины может провести еще как минимум один матч. Этот поединок будет носить статус товарищеского. Мундиаль пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля

Уже известно, с кем сыграет сборная Украины, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Профутбол Digital

Вылет на стадии квалификации отбора на ЧМ-2026 может повлиять на дальнейшую судьбу сборной Украины. Поединок против Албании (1:0) мог стать последней игрой под руководством главного тренера Сергея Реброва, чей контракт истекает в конце июля. Однако наставник выведет команду на поле в еще одной встрече. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко перед игрой. Фото: УАФ

С кем сыграет сборная Украины 

Подопечных Сергея Ребров ждет противостояние с непростым соперником, который тоже не сумел квалифицироваться на Кубок Мира-2026. Согласно утверждению журналиста Владимира Зверова, речь идет о сборной Дании. В плей-офф к Мундиалю они проиграли по пенальти Чехии (1:3), хотя в основное время была зафиксирована ничья (2:2). 

Точная дата поединка Украина — Дания, а также место проведения матча пока не известны. Однако встреча должна состояться до старта ЧМ-2026. Ориентировочно противостояние состоится в начале июня, команда Сергея Реброва получит возможность проверить силы в игре с сильным соперником. 

Читайте также:

Ранее портал Новини.LIVE рассказал, куда пропал известный журналист и комментатор Роман Кадемин, который покинул Украину. 

Также Новини.LIVE показали кадры семьи лидера "Динамо" Дениса Попова, который показал жену и ребенка. 

спорт Дания футбол Сборная Украины по футболу
Владимир Соборный - Редактор
Автор:
Владимир Соборный
