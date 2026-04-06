Главная Спорт Известному украинскому спортсмену вернули олимпийскую медаль

Известному украинскому спортсмену вернули олимпийскую медаль

Дата публикации 6 апреля 2026 16:42
Каратисту Горуне вернули проданную олимпийскую медаль
Станислав Горуна с олимпийской медалью. Фото: Getty Images

Украинский каратист Станислав Горуна снова стал обладателем медали Олимпийских игр. Он получил награду на ОИ-2020, которые прошли в Токио в 2021 году. Тогда спортсмен стал обладателем "бронзы". 

Спустя несколько лет Горуна добровольно продал медаль, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на NHK

Кто такой Станислав Горуна 

Львовский спортсмен, который с детства занимался тхеквондо, но позже перешел в каратэ. Мастер спорта Украины становился призером чемпионата мира и Всемирных игр, побеждал в Европейсикх играх. На Летней Олимпиаде-2020 дошел до полуфинала и стал обладателем бронзовой медали в кумите (категория до 75 кг). 

История награды Горуны 

Спортсмен остался в Украине после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Через несколько месяцев он выставил на аукцион свою медаль, за которую удалось получить чуть больше 20 тысяч долларов. 

Все средства от продажи награды спортсмен потратил на донат силам обороны Украины, а также на гуманитарные нужды. Покупателем оказался японский коллекционер, который является большим поклонником каратэ. 

Изначально новый обладатель медали собирался вернуть ее Станиславу Горуне сразу после окончания войны в Украине. Но в связи с тем, что она затянулась на годы, покупатель решил передать ее спортсмену сейчас ва качестве жеста моральной поддержки. 

Владимир Соборный - Редактор
Автор:
Владимир Соборный
