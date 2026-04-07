Пономарев и Лупашко среди кандидатов на место Реброва в сборной Украины

Владислав Лупашко. Фото: "Карпаты" Львов

Украинские специалисты Виталий Пономарев и Владислав Лупашко входят в перечень кандидатов на должность главного тренера сборной Украины. Информация появилась на фоне завершения контракта наставника национальной команды Сергея Реброва.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на несколько источников.

Виталий Пономарев. Фото: ЛНЗ

Неожиданные кандидаты на место Реброва в сборной Украины

Сперва в выпуске "ТаТоТаке" сообщили, что одним из претендентов может стать Лупашко, который покинул "Карпаты" в конце 2025 года.

По информации источника, специалист рассматривается как один из вариантов на случай смены тренерского штаба. Этот тренер является сторонником атакующего футбола, но работа во Львове показала, что он еще не имеет достаточного опыта.

В то же время Telegram-канал Inside UPL добавил, что в список кандидатов входит и действующий главный тренер ЛНЗ Пономарев. Специалист проводит стабильный сезон с черкасским клубом, находясь среди лидеров УПЛ.

Источник отмечает, что Пономарев демонстрирует организованную игру команды и стабильные результаты, что делает его одним из вариантов для национальной сборной. В отличие от Лупашко, этот тренер является сторонником защитного футбола с контратаками.

Отдельно указывается, что важную роль в возможном продвижении Пономарева может сыграть Григорий Козловский. По информации источника, между ними сохранились рабочие отношения еще с периода сотрудничества в "Рухе", и Козловский поддерживает эту кандидатуру. В УАФ он имеет влияние, поскольку его друг Александр Шевченко является одной из самых влиятельных фигур в УАФ.

В текущем сезоне ЛНЗ демонстрирует конкурентоспособность в чемпионате Украины, что привлекает внимание к тренерскому штабу клуба. Команда стабильно набирает очки и ведет борьбу за высокие позиции в турнирной таблице, и поэтому на Пономарева уже обращали внимание в "Карпатах", когда команда неудачно начала вторую половину чемпионата.

Что касается Лупашко, то он также получил положительные отзывы за работу в "Карпатах" и "Ингульце". По информации источников, его рассматривают как кандидата, который может обеспечить развитие команды на новом этапе.

Сейчас вопрос смены главного тренера сборной Украины остается открытым. Сергей Ребров продолжает работать с командой до завершения ЧМ-2026, на который сборная Украины не попала.

