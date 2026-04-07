Сын Мирчи Луческу обратился к болельщикам по поводу здоровья отца

Андрей Шевченко (слева) и Мирча Луческу. Фото: УНИАН

Состояние здоровья бывшего главного тренера донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирчи Луческу остается стабильно тяжелым. Возрастной наставник находится в искусственной коме. Рядом с ним постоянно находятся врачи.

Рэзван Луческу впервые прокомментировал состояние здоровья отца, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Gazeta Sporturilor.

Что известно о здоровье Мирчи Луческу

Во время матчей квалификации отбора на ЧМ-2026 Мирче Луческу стало плохо в расположении сборной Румынии. Тренера госпитализировали 29 марта, а 3 апреля стало известно о том, что 80-летний специалист перенес острый инфаркт миокарда.

Мирча Луческу в Украине. Фото: УНИАН

Румынскому наставнику сделали операцию на сердце. На следующий день у Мирчи Луческу началась аритмия, его здоровье ухудшилось. Врачи несколько раз реанимировали наставника, после чего ввели его в состоянии искусственной комы.

Что сказал Рэзван Луческу

Накануне стало известно, что в Бухарест прилетели родственники наставника. Сын тренера Рэзван Луческу с женой Нели и сыном Матеем находятся рядом с бывшим наставником.

"Это трудный момент, и я прошу всех отнестись к нему с уважением. Вся необходимая информация будет предоставляться медицинским персоналом через официальные источники", — заявил Рэзван Луческу.

