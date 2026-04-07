Главная Спорт

Сын Мирчи Луческу сделал заявление о состоянии здоровья тренера

Дата публикации 7 апреля 2026 09:11
Сын Мирчи Луческу обратился к болельщикам по поводу здоровья отца
Андрей Шевченко (слева) и Мирча Луческу. Фото: УНИАН

Состояние здоровья бывшего главного тренера донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирчи Луческу остается стабильно тяжелым. Возрастной наставник находится в искусственной коме. Рядом с ним постоянно находятся врачи. 

Рэзван Луческу впервые прокомментировал состояние здоровья отца, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Gazeta Sporturilor

Что известно о здоровье Мирчи Луческу 

Во время матчей квалификации отбора на ЧМ-2026 Мирче Луческу стало плохо в расположении сборной Румынии. Тренера госпитализировали 29 марта, а 3 апреля стало известно о том, что 80-летний специалист перенес острый инфаркт миокарда.  

Мирча Луческу во время работы в Динамо Киев
Мирча Луческу в Украине. Фото: УНИАН

Румынскому наставнику сделали операцию на сердце. На следующий день у Мирчи Луческу началась аритмия, его здоровье ухудшилось. Врачи несколько раз реанимировали наставника, после чего ввели его в состоянии искусственной комы. 

Что сказал Рэзван Луческу 

Накануне стало известно, что в Бухарест прилетели родственники наставника. Сын тренера Рэзван Луческу с женой Нели и сыном Матеем находятся рядом с бывшим наставником. 

"Это трудный момент, и я прошу всех отнестись к нему с уважением. Вся необходимая информация будет предоставляться медицинским персоналом через официальные источники", — заявил Рэзван Луческу. 

Напомним, экс-наставник "Карпат" Владислав Лупашко может заменить Сергея Реброва во главе сборной Украины. 

спорт футбол Румыния Мирча Луческу тренер
Владимир Соборный - Редактор
Владимир Соборный
