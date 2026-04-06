Військовослужбовця судитимуть за аферу з нерухомістю ексгравця збірної

Дата публікації: 6 квітня 2026 17:31
Військовослужбовця в СЗЧ судитимуть за аферу з будинком українського футболіста
Роман Яремчук (ліворуч) та Марлос на тлі Іллі Забарного у збірній України. Фото: УНІАН

Справу про шахрайство з нерухомістю колишнього футболіста збірної України Марлоса було направлено до суду. Зловмисник заволодів нерухомістю та територією в Київській області, які належать спортсмену. Збиток склав 10 млн гривень.

Обвинуваченим виявився військовослужбовець, який самовільно залишив частину ще 2023 року, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

Як обвинувачений реалізував схему з нерухомістю

Слідство встановило, що в жовтні 2023 року на підставі підроблених документів було укладено договір купівлі-продажу. У результаті нерухомість незаконно перейшла у власність третьої особи. Після цього об'єкт намагалися використовувати для отримання прибутку. Його планували здавати в оренду або оформити як заставу.

Марлос
Марлос у складі донецького "Шахтаря". Фото: УНІАН

У жовтні 2025 року фігуранта повідомили про підозруодразу за кількома статтями, включно з шахрайством в особливо великих розмірах і використанням підроблених документів. Справу вже передано до суду, перше засідання призначено на 2 квітня 2026 року. Потерпілим вказано колишнього футболіста збірної України Марлоса, паралельно триває цивільний процес щодо повернення майна. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.

Хто такий Марлос

Вихованець бразильської "Курітіби" переїхав в Україну 2012 року. Через кілька років він перейшов із харківського "Металіста" в донецький "Шахтар". У 2017 році бразилець отримав український паспорт. Атакувальний півзахисник провів 21 матч за національну команду та забив 1 гол.

Володимир Соборний - Редактор
Володимир Соборний
