Ярмоленко зізнався, у чому заздрив Мілевському

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко розповів про одну з головних помилок юності. Вона виявилася тільки побічно пов'язана з футболом. На початку своєї кар'єри хавбек позаздрив одноклубнику.

Ярмоленко витратив велику суму на елітний автомобіль, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал Дениса Бойка.

Ветеран "Динамо" Андрій Ярмоленко зізнався, що в юності піддався емоціям і зробив те, що досі вважає помилкою. Йдеться про купівлю дуже дорогого автомобіля марки Maserati.

Чому Ярмоленко купив автомобіль

Півзахисник київського "Динамо" розповів, що йому сподобалася машина, на якій їздив Артем Мілевський, лідер того складу "біло-синіх". Андрій Ярмоленко був дуже молодий, і його вразив автомобіль старшого одноклубника. Саме тому юний футболіст купив собі такий самий автомобіль. І зараз досвідчений спортсмен шкодує про ту покупку.

"Ось і все життя на ній їжджу: я її ніколи не продам і нову не куплю. Буду їздити, поки колеса не відваляться", — розповів Ярмоленко.

