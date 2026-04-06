Головна Спорт Ярмоленко чесно зізнався в помилці, про яку шкодує

Дата публікації: 6 квітня 2026 15:24
Ярмоленко зізнався, у чому заздрив Мілевському
Андрій Ярмоленко в матчі з "Карпатами". Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко розповів про одну з головних помилок юності. Вона виявилася тільки побічно пов'язана з футболом. На початку своєї кар'єри хавбек позаздрив одноклубнику.

Ярмоленко витратив велику суму на елітний автомобіль, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал Дениса Бойка.

Ветеран "Динамо" Андрій Ярмоленко зізнався, що в юності піддався емоціям і зробив те, що досі вважає помилкою. Йдеться про купівлю дуже дорогого автомобіля марки Maserati.

Андрій Ярмоленко бореться із суперниками. Фото: пресслужба "Динамо"

Чому Ярмоленко купив автомобіль

Півзахисник київського "Динамо" розповів, що йому сподобалася машина, на якій їздив Артем Мілевський, лідер того складу "біло-синіх". Андрій Ярмоленко був дуже молодий, і його вразив автомобіль старшого одноклубника. Саме тому юний футболіст купив собі такий самий автомобіль. І зараз досвідчений спортсмен шкодує про ту покупку.

"Ось і все життя на ній їжджу: я її ніколи не продам і нову не куплю. Буду їздити, поки колеса не відваляться", — розповів Ярмоленко.

спорт футбол Артем Мілевський Динамо Андрій Ярмоленко
Володимир Соборний - Редактор
