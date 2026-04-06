Ярмоленко честно признался в ошибке, о которой жалеет

Дата публикации 6 апреля 2026 15:24
Ярмоленко признался, в чем завидовал Милевскому
Андрей Ярмоленко в матче с "Карпатами". Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал об одной из главных ошибок юности. Она оказалась только косвенно связана с футболом. В начале своей карьеры хавбек позавидовал одноклубнику. 

Ярмоленко потратил большую сумму на элитный автомобиль, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Дениса Бойко. 

Ветеран "Динамо" Андрей Ярмоленко признался, что в юности поддался эмоциям и сделал то, что до сих пор считает ошибкой. Речь идет о покупке очень дорогого автомобиля марки Maserati

Андрей Ярмоленко в матче Динамо с Карпатами (0:1) в сезоне 2025/26
Андрей Ярмоленко борется с соперниками. Фото: пресс-служба "Динамо"

Почему Ярмоленко купил автомобиль

Полузащитник киевского "Динамо" рассказал, что ему понравилась машина, на которой ездил Артем Милевский, лидер того состава "бело-синих". Андрей Ярмоленко был очень молод, и его впечатлил автомобиль старшего одноклубника. Именно поэтому юный футболист купил себе такой же автомобиль. И сейчас опытный спортсмен жалеет о той покупке

"Вот и всю жизнь на ней езжу: я ее никогда не продам и новую не куплю. Буду ездить, пока колеса не отвалятся", — рассказал Ярмоленко.  

Читайте также:

Напомним, британский боксер Энтони Джошуа честно признался в том, что Александр Усик превосходит его на ринге. 

Также портал Новини.LIVE сообщал о финансовых проблемах "Кривбасса", который может остаться без опытных футболистов. 

спорт футбол Артем Милевский Динамо Андрей Ярмоленко
Владимир Соборный - Редактор
Владимир Соборный
Реклама

