Ярмоленко признался, в чем завидовал Милевскому

Андрей Ярмоленко в матче с "Карпатами".

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал об одной из главных ошибок юности. Она оказалась только косвенно связана с футболом. В начале своей карьеры хавбек позавидовал одноклубнику.

Ярмоленко потратил большую сумму на элитный автомобиль, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Дениса Бойко.

Ветеран "Динамо" Андрей Ярмоленко признался, что в юности поддался эмоциям и сделал то, что до сих пор считает ошибкой. Речь идет о покупке очень дорогого автомобиля марки Maserati.

Почему Ярмоленко купил автомобиль

Полузащитник киевского "Динамо" рассказал, что ему понравилась машина, на которой ездил Артем Милевский, лидер того состава "бело-синих". Андрей Ярмоленко был очень молод, и его впечатлил автомобиль старшего одноклубника. Именно поэтому юный футболист купил себе такой же автомобиль. И сейчас опытный спортсмен жалеет о той покупке.

"Вот и всю жизнь на ней езжу: я ее никогда не продам и новую не куплю. Буду ездить, пока колеса не отвалятся", — рассказал Ярмоленко.

