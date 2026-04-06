Военнослужащего в СЗЧ будут судить за аферу с домом украинского футболиста

Роман Яремчук (слева) и Марлос на фоне Ильи Забарного в сборной Украины. Фото: УНИАН

Дело о мошенничестве с недвижимостью бывшего футболиста сборной Украины Марлоса было направлено в суд. Злоумышленник завладел недвижимостью и территорией в Киевской области, которые принадлежат спортсмену. Ущерб составил 10 млн гривен.

Обвиняемым оказался военнослужащий, который самовольно покинул часть еще в 2023 году, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Офис Генпрокурора Украины.

Как обвиняемый реализовал схему с недвижимостью

Следствие установило, что в октябре 2023 года на основании поддельных документов был заключен договор купли-продажи. В результате недвижимость незаконно перешла в собственность третьего лица. После этого объект пытались использовать для получения прибыли. Его планировали сдавать в аренду или оформить в качестве залога.

Марлос в составе донецкого "Шахтера". Фото: УНИАН

В октябре 2025 года фигуранту сообщили о подозрении сразу по нескольким статьям, включая мошенничество в особо крупных размерах и использование поддельных документов. Дело уже передано в суд, первое заседание назначено на 2 апреля 2026 года. Потерпевшим указан бывший футболист сборной Украины Марлос, параллельно продолжается гражданский процесс по возвращению имущества. Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы.

Кто такой Марлос

Воспитанник бразильской "Куритибы" переехал в Украину в 2012 году. Спустя несколько лет он перешел из харьковского "Металлиста" в донецкий "Шахтер". В 2017 году бразилец получил украинский паспорт. Атакующий полузащитник провел 21 матч за национальную команду и забил 1 гол.

