Военнослужащего в СЗЧ будут судить за аферу с домом украинского футболиста

Военнослужащего будут судить за аферу с недвижимостью экс-игрока сборной
Дело о мошенничестве с недвижимостью бывшего футболиста сборной Украины Марлоса было направлено в суд. Злоумышленник завладел недвижимостью и территорией в Киевской области, которые принадлежат спортсмену. Ущерб составил 10 млн гривен.
Обвиняемым оказался военнослужащий, который самовольно покинул часть еще в 2023 году, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Офис Генпрокурора Украины.
Как обвиняемый реализовал схему с недвижимостью
Следствие установило, что в октябре 2023 года на основании поддельных документов был заключен договор купли-продажи. В результате недвижимость незаконно перешла в собственность третьего лица. После этого объект пытались использовать для получения прибыли. Его планировали сдавать в аренду или оформить в качестве залога.
В октябре 2025 года фигуранту сообщили о подозрении сразу по нескольким статьям, включая мошенничество в особо крупных размерах и использование поддельных документов. Дело уже передано в суд, первое заседание назначено на 2 апреля 2026 года. Потерпевшим указан бывший футболист сборной Украины Марлос, параллельно продолжается гражданский процесс по возвращению имущества. Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы.
Кто такой Марлос
Воспитанник бразильской "Куритибы" переехал в Украину в 2012 году. Спустя несколько лет он перешел из харьковского "Металлиста" в донецкий "Шахтер". В 2017 году бразилец получил украинский паспорт. Атакующий полузащитник провел 21 матч за национальную команду и забил 1 гол.
