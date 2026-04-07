Тайсон Фьюри назвал причину согласия на бой с Махмудовым

Тайсон Фьюри назвал причину согласия на бой с Махмудовым

Дата публикации 7 апреля 2026 13:07
Тайсон Фьюри завершит карьеру в случае поражения от Махмудова
Тайсон Фьюри с болельщиками. Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о своем сопернике. Уже 11 апреля в Лондоне он сразится с Арсланбеком Махмудовым. "Цыганский король" объяснил, почему выбрал этого противника. 

Фьюри заверил, что речи о недооценке соперника нет, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Ring

В ближайшие выходные Тайсон Фьюри постарается реанимировать свою карьеру. Его соперником станет россиянин Арсланбек Махмудов. Британец признал, что в случае поражения ему придется завершить карьеру

"Махмудов провел в профессионалах 23 боя и почти все выиграл нокаутом. Это очень опасный соперник, я прекрасно это понимаю. Не загадываю наперед, для меня существует только этот бой. Если проиграю, мне конец. Так что я набрал хорошую форму ради этого боя", — заверил Фьюри.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Где и когда смотреть бой Фьюри — Махмудов 

В субботу, 11 апреля, в Лондоне пройдет "Вечер бокса", главным событием которого станет противостояние британского (34-2-1, 24 КО) и российского (21-2, 19 КО) тяжеловесов. Поединок состоится на арене футбольного клуба "Тоттенхэм" и начнется в 21:00 по киевскому времени. Тайсон Фьюри и Арсланбек Махмудов выйдут в ринг не раньше 23:30

Украинские болельщики смогут увидеть главный бой апреля на Netflix. Минимальная подписка на сервис стартует от 5 евро. 

Кто такой Арсланбек Махмудов 

Российский тяжеловес кумыкского происхождения в последние годы выступает под канадским флагом. Он является действующим чемпионом по версии WBA Inter-Continental и входит в список лучших тяжеловесов в мире. 

Самым известным соперником Арсланбека Махмудова был немец Агит Кабайел, которому россиянин в декабре 2023 года проиграл бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA. 

Напомним, сын бывшего тренера "Шахтера" и "Динамо" Рэзван Луческу прибыл к отцу в Бухарест и сделал заявление о состоянии тренера. 

Также Новини.LIVE писали о том, что украинский военнослужащий в СОЧ предстанет перед судом за аферу с домом известного футболиста. 

спорт бокс Тайсон Фьюри Арсланбек Махмудов
