Ковальчук з WBC зробив прогноз на бій Усика з Верхувеном

Український чемпіон з боксу Олександр Усик проведе нетиповий для себе поєдинок. Його суперником стане титулований кікбоксер Ріко Верхувен з Нідерландів. Експерти вже роблять прогнози на результат протистояння.

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC Ukraine) Микола Ковальчук навів докази на користь перемоги Олександра Усика, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Чемпіон".

Поєдинок запланований на 23 травня 2026 року і відбудеться біля пірамід Гізи в Єгипті. Ця подія вже позиціонується як масштабне шоу з глобальною аудиторією. Микола Ковальчук зазначив, що вибір суперника і місця проведення повністю відповідає сучасним трендам боксу.

Як може пройти бій Усик — Верхувен

Згідно з думкою глави WBC Ukraine, подібні кросовер-івенти стають частиною великого спортивного бізнесу. Для Олександра Усика такий формат відкриває можливість залишатися активним, не наражаючись на максимальний ризик. Крім того, йдеться про значні комерційні доходи та медійний ефект.

Ковальчук вважає, що в перших раундах Верхувен може створити певні складнощі за рахунок фізики та атлетизму. Однак рівень техніки та боксерського мислення Усика залишається значно вищим. Найімовірніший сценарій із поступовим контролем бою з боку українця з нарощуванням тиску.

"Ріко може бути атлетичним, міцним і незручним у перших раундах, але Олександр представляє це інший рівень техніки, таймінгу і мислення, який у боксі не купиш за один табір. Найімовірніший сценарій: Усик з перших хвилин забирає центр, зчитує реакцію суперника, працює серіями після фінтів і поступово ламає дистанцією та класом. Олександр дисциплінований і чітко виконує план. Мій прогноз: перемога Усика або достроково, або за рішенням суддів із наростаючою перевагою", — розповів Ковальчук.

Окремо експерт зазначив, що цей бій може розглядатися як частина комерційного етапу кар'єри після пікових досягнень. При цьому не виключається, що він стане кроком до можливої трилогії з Тайсоном Ф'юрі. Однак остаточне рішення залежатиме від самого Олександра Усика та його подальших планів.

