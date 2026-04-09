Головна Спорт Комітет арбітрів ухвалив несподіване рішення щодо голу Пономаренка

Комітет арбітрів ухвалив несподіване рішення щодо голу Пономаренка

Дата публікації: 9 квітня 2026 14:50
Ріццолі заявив, що гол Пономаренка Карпатам не можна було скасовувати
Матвій Пономаренко святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

У матчі 22-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" програло в Києві "Карпатам" (0:1). У цьому поєдинку форвард "біло-синіх" Матвій Пономаренко забив гол. Його не було зараховано навіть після перегляду суддею епізоду за допомогою системи VAR.

У Комітеті арбітрів України надали аналіз ситуації, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал УАФ.

Головний суддя матчу "Динамо" — "Карпати" Дмитро Панчишин скасував гол Матвія Пономаренка наприкінці протистояння. Це рішення вплинуло на те, що молодого форварда було вилучено з поля вже в компенсований до гри час. У Комітеті арбітрів України вказали, що суддя помилився, коли не зарахував гол "біло-синіх".

Матвей Пономаренко работает на тренировке
Матвій Пономаренко на тренувальному зборі. Фото: пресслужба "Динамо"

Що сказав Ріццоллі про м'яч Пономаренка

Консультант з арбітражу Нікола Ріццолі заявив про те, що рефері не повинен був скасовувати взяття воріт "Карпат". Коли голкіпер відбив м'яч, він відскочив на Матвія Пономаренка, який швидко висунувся на позицію для удару та випередив воротаря.

Нападник "Динамо" просто швидше встиг до м'яча, а тому не порушив правила на голкіпері "Карпат". Це дало підстави для того, щоб зарахувати взяття воріт. На думку Ріццолі, Панчишин не повинен був скасовувати гол.

"Перегляд матеріалу арбітром VAR не надає переконливих або чітких доказів того, що воротар встановив контроль над м'ячем. Проведення перегляду на полі не є виправданим. Відеоматеріали свідчать на користь рішення, ухваленого на полі. У разі перегляду біля монітора доцільно було б підтвердити рішення, яке було прийнято на полі", — заявив Ріццолі.

За підсумками 22-х турів "Динамо" посідає 4 місце в таблиці і відстає від ЛНЗ та "Шахтаря" на 9 балів.

спорт футбол Динамо Матвій Пономаренко Карпати Львів
Володимир Соборний - Редактор
Автор:
Володимир Соборний
