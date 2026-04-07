Пономаренко потрапив у скандальну ситуацію за кермом свого Bentley

Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Форвард київського "Динамо" Матвій Пономаренко опублікував у соцмережах фото за кермом автомобіля на високій швидкості. Згодом гравець видалив цей допис.

Пономаренко потрапив у скандал

На опублікованому зображенні було видно, що автомобіль рухався зі швидкістю 245 км/год. Також у кадрі зафіксовано кермо та панель приладів, що дозволило визначити марку машини.

Матвій Пономаренко. Фото: скриншот

За наявною інформацією, йдеться про Bentley, імовірно модель Bentayga. Сторіс із цим кадром певний час була доступна в Instagram футболіста, після чого зникла.

Пономаренко є одним із молодих гравців "Динамо", який після зміни головного тренера отримує постійний ігровий час у складі першої команди. У поточному сезоні він є лідером бомбардирської гонки УПЛ, забивши дев’ять голів у 11 матчах.

Ситуація з публікацією викликала обговорення в мережі через зафіксовану швидкість руху, оскільки це є порушенням швидкісних норм і має каратися штрафом. Водночас сам футболіст публічно не коментував появу та видалення сторіс.

В останньому матчі УПЛ "Динамо" програло "Карпатам" (0:1), а Пономаренка вилучили з поля наприкінці гри. До червоної картки арбітр не зарахував чистий гол Матвія.

