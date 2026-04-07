Маркевич вказав, що Пономаренко має виправити у своїй грі

Маркевич вказав, що Пономаренко має виправити у своїй грі

Дата публікації: 7 квітня 2026 08:41
Маркевич назвав якість, якої бракує Пономаренку
Матвій Пономаренко в тренажерному залі. Фото: пресслужба "Динамо"

Один із кандидатів на посаду головного тренера збірної України Мирон Маркевич прокоментував поразку "Динамо" від "Карпат". Наставник похвалив форварда Матвія Пономаренка, але при цьому назвав недолік молодого форварда. Експерт розповів, що чекає на гравця в майбутньому.

Поразку "Динамо" Маркевич вважає заслуженою, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Футбол 24".

В одному з центральних матчів 22 туру чемпіонату України київське "Динамо" несподівано програло вдома "Карпатам" (0:1). Мирон Маркевич зазначив, що господарі поля розпочали зустріч надто вальяжно, а потім не використали низку моментів, за що й поплатилися.

Матвей Пономаренко в матче Динамо с Карпатами 4 апреля 2026 года
Матвій Пономаренко забив гол "Карпатам". Фото: пресслужба "Динамо"

Що Маркевич сказав про Пономаренка

Молодий форвард київського "Динамо" знову забив гол, який не був зарахований. Матвій Пономаренко не впорався з нервами і в результаті був вилучений з поля. Мирон Маркевич вважає, що суддя несправедливо скасував гол, а ось форварду треба тримати себе в руках.

"Він ще молодий і емоційний, але як нападника його постійно провокуватимуть. Якщо він реагуватиме так на всі подібні моменти на полі — його виганятимуть через гру", — заявив Маркевич.

Читайте також:

У сезоні 2025/2026 Матвій Пономаренко забив в УПЛ за київське "Динамо" вже 9 голів. Він ділить перше місце у списку найкращих бомбардирів із Бубукаром Фаалом із "Карпат" та Пилипом Будковським із "Зорі".

Нагадаємо, колишній тренер львівських "Карпат" став одним із претендентів на посаду нового наставника збірної України.

Також Новини.LIVE писали про те, що "Ліверпуль" готовий залишити в команді нинішнього головного тренера Арне Слота.

футбол Динамо Мирон Маркевич Матвій Пономаренко Карпати Львів
Володимир Соборний - Редактор
Володимир Соборний
