Маркевич указал, что Пономаренко должен исправить в своей игре

Дата публикации 7 апреля 2026 08:41
Маркевич назвал качество, которого не хватает Пономаренко
Матвей Пономаренко в тренажерном зале. Фото: пресс-служба "Динамо"

Один из кандидатов на пост главного тренера сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал поражение "Динамо" от "Карпат". Наставник похвалил форварда Матвея Пономаренко, но при этом назвал недостаток молодого форварда. Эксперт рассказал, что ждет игрока в будущем. 

Поражение "Динамо" Маркевич считает заслуженным, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Футбол 24". 

В одном из центральных матчей 22 тура чемпионата Украины киевское "Динамо" неожиданно проиграло дома "Карпатам" (0:1). Мирон Маркевич отметил, что хозяева поля начали встречу слишком вальяжно, а затем не использовали ряд моментов, за что и поплатились

Матвей Пономаренко в матче Динамо с Карпатами 4 апреля 2026 года
Матвей Пономаренко забил гол "Карпатам". Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Маркевич сказал о Пономаренко 

Молодой форвард киевского "Динамо" снова забил гол, который не был засчитан. Матвей Пономаренко не справился с нервами и в результате был удален с поля. Мирон Маркевич считает, что судья несправедливо отменил гол, а вот форварду надо держать себя в руках. 

"Он еще молодой и эмоциональный, но как нападающего его постоянно будут провоцировать. Если он будет реагировать так на все подобные моменты на поле — его будут выгонять через игру", — заявил Маркевич. 

В сезоне 2025/2026 Матвей Пономаренко забил в УПЛ за киевское "Динамо" уже 9 голов. Он делит первое место в списке лучших бомбардиров с Бубукаром Фаалом из "Карпат" и Филиппом Будковским из "Зари". 

Напомним, бывший тренер львовских "Карпат" стал одним из претендентов на пост нового наставника сборной Украины. 

Также Новини.LIVE писали о том, что "Ливерпуль" готов оставить в команде нынешнего главного тренера Арне Слота. 

футбол Динамо Мирон Маркевич Матвей Пономаренко Карпаты Львов
Владимир Соборный - Редактор
Владимир Соборный
