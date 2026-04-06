Видео

Супряга ответил на заявление Пономаренко

Супряга ответил на заявление Пономаренко

Дата публикации 6 апреля 2026 18:28
Супряга принял вызов Пономаренко
Владислав Супряга во время матча. Фото: пресс-служба "Эпицентра"

Карьера Владислава Супряги переживает ренессанс после того, как "Эпицентр" арендовал у киевского "Динамо" 26-летнего форварда. Он снова забивает голы в чемпионате Украины. Футболист рассчитывает снова выйти на высокий уровень. 

Супряга откровенно признался, что вернул себе радость от футбола, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Футбол 360". 

В сезоне 2025/2026 Владислав Супряга провел на поле уже 16 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Большую часть этих достижений футболист записал на свой счет не в "Динамо", а в "Эпицентре", за который выступает на правах аренды

Матвей Пономаренко
Матвей Пономаренко в матче с "Карпатами". Фото: пресс-служба "Динамо"

Супряга бросил вызов Пономаренко 

Чемпион мира среди молодежных команд признался, что снова получает удовольствие от игры в футбол. В последний раз он чувствовал себя счастливым после недавней игры с "Колосом" (команда Сергея Нагорняка победила со счетом 4:0 — Ред.). Владислав Супряга настроен амбициозно и готов бросить вызов главной молодой звезде УПЛ из "Динамо". 

"Эмоции тогда были очень сильные. Я даже почувствовал, что могу бороться за гонку бомбардиров. Я принял вызов Матвея Пономаренко. Поэтому будем работать, это как мотивация для меня еще больше работать", – заявил Супряга. 

На счету Матвея Пономаренко 9 голов в нынешнем сезоне УПЛ. Он делит первое место в списке бомбардиров с Филиппом Будковским ("Заря") и Бубакаром Фаалом ("Карпаты"). 

футбол Динамо Владислав Супряга Матвей Пономаренко ФК Эпицентр
Владимир Соборный - Редактор
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

