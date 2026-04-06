Супряга відповів на заяву Пономаренка

Супряга відповів на заяву Пономаренка

Дата публікації: 6 квітня 2026 18:28
Супряга прийняв виклик Пономаренка
Владислав Супряга під час матчу. Фото: пресслужба "Епіцентру"

Кар'єра Владислава Супряги переживає ренесанс після того, як "Епіцентр" орендував у київського "Динамо" 26-річного форварда. Він знову забиває голи в чемпіонаті України. Футболіст розраховує знову вийти на високий рівень.

Супряга відверто зізнався, що повернув собі радість від футболу, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал "Футбол 360".

У сезоні 2025/2026 Владислав Супряга провів на полі вже 16 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 1 результативну передачу. Більшу частину цих досягнень футболіст записав на свій рахунок не в "Динамо", а в "Епіцентрі", за який виступає на правах оренди.

Матвей Пономаренко
Матвій Пономаренко в матчі з "Карпатами". Фото: пресслужба "Динамо"

Супряга кинув виклик Пономаренку

Чемпіон світу серед молодіжних команд зізнався, що знову отримує задоволення від гри у футбол. Востаннє він почувався щасливим після нещодавньої гри з "Колосом" (команда Сергія Нагорняка перемогла з рахунком 4:0 — Ред.). Владислав Супряга налаштований амбітно і готовий кинути виклик головній молодій зірці УПЛ із "Динамо".

"Емоції тоді були дуже сильні. Я навіть відчув, що можу боротися за гонку бомбардирів. Я прийняв виклик Матвія Пономаренка. Тому будемо працювати, це як мотивація для мене ще більше працювати", — заявив Супряга.

На рахунку Матвія Пономаренка 9 голів у нинішньому сезоні УПЛ. Він ділить перше місце в списку бомбардирів із Пилипом Будківським ("Зоря") та Бубакаром Фаалом ("Карпати").

Нагадаємо, вже в червні збірна України проведе ще один товариський матч, суперником стане одна з найсильніших збірних Європи.

Також Новини.LIVE писали про проблеми криворізького "Кривбасу", який може залишитися без усіх легіонерів.

футбол Динамо Владислав Супряга Матвій Пономаренко ФК Епіцентр
Володимир Соборний - Редактор
Володимир Соборний
