Сеньків розкритикував Реброва за зарплатню в збірній України

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Журналіст Андрій Сеньків прокоментував становище Сергія Реброва на посаді головного тренера збірної України. Він звернув увагу на результати команди, організацію роботи та рівень зарплати спеціаліста.

Про це Сеньків розповів в ефірі YouTube-каналу KDK, передає портал Новини.LIVE".

Ребров отримує багато, а працює мало

Сеньків заявив, що річна зарплата Реброва становить близько 1,25 млн євро та викликає питання на тлі результатів команди.

"1,25 млн євро на рік — це велика зарплата для тренера збірної. Силвінью в Албанії заробляє менше", — сказав Сеньків.

Журналіст висловив сумніви щодо ефективності роботи тренера, зокрема звернув увагу на обмежену кількість зборів та відсутність суттєвих змін у складі команди. За його оцінкою, кадрові рішення залишаються передбачуваними, і в команду зазвичай викликають одних і тих самих гравців.

Читайте також:

За словами Сеньківа, тренер більшу частину часу перебуває за межами України та працює зі збірною лише під час офіційних зборів три-чотири рази на рік. Це, на його думку, впливає на рівень підготовки команди та її результати.

Журналіст також наголосив, що відсутність чіткої позиції з боку Української асоціації футболу щодо майбутнього тренера створює невизначеність. Тому він вважає, що у разі відсутності довіри до тренерського штабу варто розглянути питання дострокового розірвання контракту.

Окремо журналіст звернув увагу на підготовку до найближчих матчів, зокрема товариської гри у червні. На його думку, рішення щодо тренера має бути ухвалене до цього періоду.

Сергій Ребров очолює збірну України з 2023 року. Під його керівництвом команда вийшла на Євро-2024, де виступила невдало, а потім не вийшла на ЧС-2026.

