Главная Спорт Реброва упрекнули, что имеет большую зарплату, хотя работает 3-4 раза в год

Дата публикации 7 апреля 2026 12:33
Сенькив раскритиковал Реброва за зарплату в сборной Украины
Сергей Ребров. Фото: УАФ

Журналист Андрей Сенькив прокомментировал положение Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины. Он обратил внимание на результаты команды, организацию работы и уровень зарплаты специалиста.

Об этом Сенькив рассказал в эфире YouTube-канала KDK, передает портал Новини.LIVE.

Ребров получает много, а работает мало

Сенькив заявил, что годовая зарплата Реброва составляет около 1,25 млн евро и вызывает вопросы на фоне результатов команды.

"1,25 млн евро в год — это большая зарплата для тренера сборной. Силвинью в Албании зарабатывает меньше", — сказал Сенькив.

Журналист выразил сомнения относительно эффективности работы тренера, в частности обратил внимание на ограниченное количество сборов и отсутствие существенных изменений в составе команды. По его оценке, кадровые решения остаются предсказуемыми, и в команду обычно вызывают одних и тех же игроков.

По словам Сенькива, тренер большую часть времени находится за пределами Украины и работает со сборной только во время официальных сборов три-четыре раза в год. Это, по его мнению, влияет на уровень подготовки команды и ее результаты.

Журналист также отметил, что отсутствие четкой позиции со стороны Украинской ассоциации футбола относительно будущего тренера создает неопределенность. Поэтому он считает, что в случае отсутствия доверия к тренерскому штабу стоит рассмотреть вопрос досрочного расторжения контракта.

Отдельно журналист обратил внимание на подготовку к ближайшим матчам, в частности товарищеской игры в июне. По его мнению, решение относительно тренера должно быть принято до этого периода.

Сергей Ребров возглавляет сборную Украины с 2023 года. Под его руководством команда вышла на Евро-2024, где выступила неудачно, а затем не вышла на ЧМ-2026.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщил, что украинский военный связан с аферой с жильем экс-игрока национальной сборной Марлоса.

Также Новини.LIVE ознакомили с ситуацией с экс-тренером "Динамо" и "Шахтера" Мирчей Луческу, которого ввели в состояние искусственной комы.

футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
