Сенькив раскритиковал Реброва за зарплату в сборной Украины

Журналист Андрей Сенькив прокомментировал положение Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины. Он обратил внимание на результаты команды, организацию работы и уровень зарплаты специалиста.

Об этом Сенькив рассказал в эфире YouTube-канала KDK, передает портал Новини.LIVE.

Ребров получает много, а работает мало

Сенькив заявил, что годовая зарплата Реброва составляет около 1,25 млн евро и вызывает вопросы на фоне результатов команды.

"1,25 млн евро в год — это большая зарплата для тренера сборной. Силвинью в Албании зарабатывает меньше", — сказал Сенькив.

Журналист выразил сомнения относительно эффективности работы тренера, в частности обратил внимание на ограниченное количество сборов и отсутствие существенных изменений в составе команды. По его оценке, кадровые решения остаются предсказуемыми, и в команду обычно вызывают одних и тех же игроков.

По словам Сенькива, тренер большую часть времени находится за пределами Украины и работает со сборной только во время официальных сборов три-четыре раза в год. Это, по его мнению, влияет на уровень подготовки команды и ее результаты.

Журналист также отметил, что отсутствие четкой позиции со стороны Украинской ассоциации футбола относительно будущего тренера создает неопределенность. Поэтому он считает, что в случае отсутствия доверия к тренерскому штабу стоит рассмотреть вопрос досрочного расторжения контракта.

Отдельно журналист обратил внимание на подготовку к ближайшим матчам, в частности товарищеской игры в июне. По его мнению, решение относительно тренера должно быть принято до этого периода.

Сергей Ребров возглавляет сборную Украины с 2023 года. Под его руководством команда вышла на Евро-2024, где выступила неудачно, а затем не вышла на ЧМ-2026.

