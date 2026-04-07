Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Пономаренко мог нарушить закон, из-за чего попал в скандальную ситуацию

Пономаренко мог нарушить закон, из-за чего попал в скандальную ситуацию

Ua ru
Дата публикации 7 апреля 2026 20:12
Пономаренко попал в скандальную ситуацию за рулем своего Bentley
Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

Форвард киевского "Динамо" Матвей Пономаренко опубликовал в соцсетях фото за рулем автомобиля на высокой скорости. Впоследствии игрок удалил это сообщение.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram футболиста.

Пономаренко попал в скандал

На опубликованном изображении было видно, что автомобиль двигался со скоростью 245 км/ч. Также в кадре зафиксирован руль и панель приборов, что позволило определить марку машины.

Матвей Пономаренко в матче за Динамо
Матвей Пономаренко. Фото: скриншот

По имеющейся информации, речь идет о Bentley, предположительно модель Bentayga. Сторис с этим кадром некоторое время была доступна в Instagram футболиста, после чего исчезла.

Пономаренко является одним из молодых игроков "Динамо", который после смены главного тренера получает постоянное игровое время в составе первой команды. В текущем сезоне он является лидером бомбардирской гонки УПЛ, забив девять голов в 11 матчах.

Ситуация с публикацией вызвала обсуждение в сети из-за зафиксированной скорости движения, поскольку это является нарушением скоростных норм и должно наказываться штрафом. В то же время сам футболист публично не комментировал появление и удаление сторис.

В последнем матче УПЛ "Динамо" проиграло "Карпатам" (0:1), а Пономаренко удалили с поля в конце игры. К красной карточке арбитр не засчитал чистый гол Матвея.

Динамо ПДД Матвей Пономаренко
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации