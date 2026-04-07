Пономаренко попал в скандальную ситуацию за рулем своего Bentley

Форвард киевского "Динамо" Матвей Пономаренко опубликовал в соцсетях фото за рулем автомобиля на высокой скорости. Впоследствии игрок удалил это сообщение.

Пономаренко попал в скандал

На опубликованном изображении было видно, что автомобиль двигался со скоростью 245 км/ч. Также в кадре зафиксирован руль и панель приборов, что позволило определить марку машины.

По имеющейся информации, речь идет о Bentley, предположительно модель Bentayga. Сторис с этим кадром некоторое время была доступна в Instagram футболиста, после чего исчезла.

Пономаренко является одним из молодых игроков "Динамо", который после смены главного тренера получает постоянное игровое время в составе первой команды. В текущем сезоне он является лидером бомбардирской гонки УПЛ, забив девять голов в 11 матчах.

Ситуация с публикацией вызвала обсуждение в сети из-за зафиксированной скорости движения, поскольку это является нарушением скоростных норм и должно наказываться штрафом. В то же время сам футболист публично не комментировал появление и удаление сторис.

В последнем матче УПЛ "Динамо" проиграло "Карпатам" (0:1), а Пономаренко удалили с поля в конце игры. К красной карточке арбитр не засчитал чистый гол Матвея.

