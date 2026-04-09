Риццоли заявил, что гол Пономаренко Карпатам нельзя было отменять

Матвей Пономаренко празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

В матче 22-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" проиграло в Киеве "Карпатам" (0:1). В этом поединке форвард "бело-синих" Матвей Пономаренко забил гол. Он не был засчитан даже после просмотра судьей эпизода с помощью системы VAR.

В Комитете арбитров Украины предоставили анализ ситуации, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал УАФ.

Главный судья матча "Динамо" — "Карпаты" Дмитрий Панчишин отменил гол Матвея Пономаренко в конце противостояния. Это решение повлияло на то, что молодой форвард был удален с поля уже в компенсированное к игре время. В Комитете арбитров Украины указали, что судья ошибся, когда не засчитал гол "бело-синих".

Матвей Пономаренко на тренировочном сборе. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что сказал Риццолли о мяче Пономаренко

Консультант по арбитражу Никола Риццоли заявил о том, что рефери не должен был отменять взятие ворот "Карпат". Когда голкипер отбил мяч, он отскочил на Матвея Пономаренко, который быстро выдвинулся на позицию для удара и опередил вратаря.

Нападающий "Динамо" просто быстрее успел к мячу, а потому не нарушил правила на голкипере "Карпат". Это дало основания для того, чтобы засчитать взятие ворот. По мнению Риццоли, Панчишин не должен был отменять гол.

Читайте также:

"Просмотр материала арбитром VAR не предоставляет убедительных или четких доказательств того, что вратарь установил контроль над мячом. Проведение просмотра на поле не является оправданным. Видеоматериалы свидетельствуют в пользу решения, принятого на поле. В случае просмотра у монитора целесообразно было бы подтвердить решение, которое было принято на поле", — заявил Риццоли.

По итогам 22-х туров "Динамо" занимает 4 место в таблице и отстает от ЛНЗ и "Шахтера" на 9 баллов.

