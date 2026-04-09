Риццоли заявил, что гол Пономаренко Карпатам нельзя было отменять

Комитет арбитров принял неожиданное решение по голу Пономаренко
В матче 22-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" проиграло в Киеве "Карпатам" (0:1). В этом поединке форвард "бело-синих" Матвей Пономаренко забил гол. Он не был засчитан даже после просмотра судьей эпизода с помощью системы VAR.
В Комитете арбитров Украины предоставили анализ ситуации, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал УАФ.
Главный судья матча "Динамо" — "Карпаты" Дмитрий Панчишин отменил гол Матвея Пономаренко в конце противостояния. Это решение повлияло на то, что молодой форвард был удален с поля уже в компенсированное к игре время. В Комитете арбитров Украины указали, что судья ошибся, когда не засчитал гол "бело-синих".
Что сказал Риццолли о мяче Пономаренко
Консультант по арбитражу Никола Риццоли заявил о том, что рефери не должен был отменять взятие ворот "Карпат". Когда голкипер отбил мяч, он отскочил на Матвея Пономаренко, который быстро выдвинулся на позицию для удара и опередил вратаря.
Нападающий "Динамо" просто быстрее успел к мячу, а потому не нарушил правила на голкипере "Карпат". Это дало основания для того, чтобы засчитать взятие ворот. По мнению Риццоли, Панчишин не должен был отменять гол.
"Просмотр материала арбитром VAR не предоставляет убедительных или четких доказательств того, что вратарь установил контроль над мячом. Проведение просмотра на поле не является оправданным. Видеоматериалы свидетельствуют в пользу решения, принятого на поле. В случае просмотра у монитора целесообразно было бы подтвердить решение, которое было принято на поле", — заявил Риццоли.
По итогам 22-х туров "Динамо" занимает 4 место в таблице и отстает от ЛНЗ и "Шахтера" на 9 баллов.
Ранее портал Новини.LIVE писал о том, как бразилец Пеле относился к бывшему тренеру "Динамо" и "Шахтера" Мирче Луческу.
Также Новини.LIVE сообщали о сути претензий украинского журналиста к тренеру национальной сборной Сергею Реброву.
