Главная Спорт Даже Пеле хотел получить футболку Мирчи Луческу: это показали на весь мир

Дата публикации 8 апреля 2026 22:22
Пеле уважал Луческу еще в качестве футболиста
Мирча Луческу. Фото: Reuters

Мир футбола потерял Мирчу Луческу — одного из самых титулованных тренеров в истории. Румынский специалист скончался в возрасте 80 лет после осложнений со здоровьем.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Goal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Луческу вызвал к себе уважение

Луческу оставил после себя десятки трофеев и считается третьим самым титулованным тренером в истории футбола, уступая лишь Алексу Фергюсону и Хосепу Гвардиоле. Мирча работал в разных странах и внес значительный вклад в развитие европейского футбола. Особенно заметным был его вклад в Италии, Турции и Украине.

Отдельное внимание привлекает его игровая карьера. Во время чемпионата мира 1970 года, после матча между сборными Румынии и Бразилии, легендарный Пеле выразил желание обменяться футболкой с Луческу. Этот момент стал одним из символических эпизодов турнира.

Луческу также оставался преданным футболу до последних дней. Несмотря на проблемы со здоровьем, он тренировал сборную Румынии во время одного из последних матчей отбора на чемпионат мира.

Луческу для Румынии стал символом целой эпохи, а его вклад в футбол признают в разных странах мира. Ранее звездный итальянский футболист Андреа Пирло попрощался с Мирчей, вспомнив, что тот относился к нему как к сыну.

Самым большим достижением Луческу как тренера является победа в Кубке УЕФА в сезоне 2008/2009 годов.

футбол Мирча Луческу Пеле
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
