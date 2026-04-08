Пеле уважал Луческу еще в качестве футболиста

Мирча Луческу. Фото: Reuters

Мир футбола потерял Мирчу Луческу — одного из самых титулованных тренеров в истории. Румынский специалист скончался в возрасте 80 лет после осложнений со здоровьем.

Луческу вызвал к себе уважение

Луческу оставил после себя десятки трофеев и считается третьим самым титулованным тренером в истории футбола, уступая лишь Алексу Фергюсону и Хосепу Гвардиоле. Мирча работал в разных странах и внес значительный вклад в развитие европейского футбола. Особенно заметным был его вклад в Италии, Турции и Украине.

Отдельное внимание привлекает его игровая карьера. Во время чемпионата мира 1970 года, после матча между сборными Румынии и Бразилии, легендарный Пеле выразил желание обменяться футболкой с Луческу. Этот момент стал одним из символических эпизодов турнира.

Луческу также оставался преданным футболу до последних дней. Несмотря на проблемы со здоровьем, он тренировал сборную Румынии во время одного из последних матчей отбора на чемпионат мира.

Читайте также:

Луческу для Румынии стал символом целой эпохи, а его вклад в футбол признают в разных странах мира. Ранее звездный итальянский футболист Андреа Пирло попрощался с Мирчей, вспомнив, что тот относился к нему как к сыну.

Самым большим достижением Луческу как тренера является победа в Кубке УЕФА в сезоне 2008/2009 годов.

Как сообщалось, блогер рассказал, что тренер Сергей Ребров в сборной Украины получает больше средств чем заслужил.

Также Новини.LIVE сообщали о новой фотосессии олимпийской призерки Дарьи Белодед.