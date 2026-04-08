Пеле поважав Луческу ще у якості футболіста

Мірча Луческу.

Світ футболу втратив Мірчу Луческу — одного з найтитулованіших тренерів в історії. Румунський фахівець помер у віці 80 років після ускладнень зі здоров’ям.

Луческу залишив після себе десятки трофеїв і вважається третім найтитулованішим тренером в історії футболу, поступаючись лише Алексу Фергюсону та Хосепу Гвардіолі. Мірча працював у різних країнах та зробив значний внесок у розвиток європейського футболу. Особливо помітним був його внесок в Італії, Туреччині та Україні.

Окрему увагу привертає його ігрова кар’єра. Під час чемпіонату світу 1970 року, після матчу між збірними Румунії та Бразилії, легендарний Пеле висловив бажання обмінятися футболкою з Луческу. Цей момент став одним із символічних епізодів турніру.

Луческу також залишався відданим футболу до останніх днів. Попри проблеми зі здоров’ям, він тренував збірну Румунії під час одного з останніх матчів відбору на чемпіонат світу.

Луческу для Румунії став символом цілої епохи, а його внесок у футбол визнають у різних країнах світу. Раніше зірковий італійський футболіст Андреа Пірло попрощався з Мірчею, згадавши, що той ставився до нього як до сина.

Найбільшим досягненням Луческу як тренера є перемога в Кубку УЄФА в сезоні 2008/2009 років.

