П’ять найбільших досягнень Мірчі Луческу в українському футболі

Мірча Луческу, Рінат Ахметов та Даріо Срна з Кубком УЄФА в 2009 році. Фото: ФК "Шахтар"

Мірча Луческу, який помер 7 квітня в Румунії, став однією з ключових постатей в історії українського футболу, досягнувши результатів, які вплинули як на клубний рівень, так і на міжнародний імідж наших команд. Його робота в Україні тривала понад 15 років і охопила періоди як стабільного домінування, так і перезавантаження команд.

Тому Луческу можна вважати другим найкращим тренером в Україні після Валерія Лобановського. Портал Новини.LIVE визначив п’ять досягнень румуна, які принесли користь Україні.

Перемога в Кубку УЄФА 2009

Найбільшим досягненням у кар’єрі Луческу стала перемога "Шахтаря" в Кубку УЄФА у 2009 році. У фіналі донецький клуб обіграв "Вердер" (2:1) і здобув перший єврокубковий трофей в історії незалежної України. Цей успіх став важливим для розвитку українських клубів на міжнародній арені на той час.

До того ж "гірники" виграли останній Кубок УЄФА, який згодом був реформований у Лігу Європи. Потім команда намагалася виграти Суперкубок УЄФА, але поступилася "Барселоні" (0:1).

Домінування "Шахтаря" в Україні

Важливу роль Луческу відіграв у домінуванні "Шахтаря" на внутрішній арені. Під керівництвом тренера команда виграла вісім чемпіонств України, шість Кубків і сім Суперкубків.

Клуб став стабільним учасником єврокубків і регулярно виступав у Лізі чемпіонів. Колишній гегемон київське "Динамо" більше не могло конкурувати на рівних.

Вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів у сезоні 2010/11

Ще одним значущим результатом став вихід "Шахтаря" до чвертьфіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2010/11. Це один із найкращих показників українських клубів у турнірі, що підтвердило конкурентоспроможність команди на високому рівні.

"Шахтар" того сезону в групі набрав 15 очок та посів перше місце, обійшовши "Арсенал" (12 балів), "Брагу" (9) та "Партизан" (0).

В 1/8 фіналу "Шахтар" двічі обіграв "Рому" з рахунками 3:2 та 3:0. У чвертьфіналі підопічні Луческу поступилися "Барселоні" (1:5, 0:1).

Фернандіньо та Луческу на "Донбас Арені". Фото: УНІАН

Розвиток і продаж гравців світового рівня

Окремим напрямком роботи Луческу був розвиток футболістів та подальші трансфери.

Саме під керівництвом Луческу у "Шахтарі" розкрилися Фернандіньйо, Вілліан, Дмитро Чигринський, Генріх Мхітарян, Дуглас Коста та Алекс Тейшейра, а в "Динамо" Ілля Забарний і Микола Шапаренко.

Багато з цих гравців згодом перейшли до провідних клубів Європи за великі кошти, що вплинуло на престиж усього чемпіонату та додало доходів до держбюджету від податків.

Мірча Луческу святкував золоті медалі "Динамо". Фото: "Динамо"

Успіх із "Динамо" після повернення

Після повернення в Україну у 2020 році Луческу очолив "Динамо" та вже у першому сезоні привів команду до перемоги в чемпіонаті, Кубку та Суперкубку України. Цей результат дозволив киянам перервати серію перемог "Шахтаря" і змінити баланс сил у національному чемпіонаті.

Розвинути успіх "Динамо" та Луческу завадила повномасштабна війна. Після того, як киянам довелося більшість часу проводити в дорозі, стан здоров’я тренера почав погіршуватися.

Нагадаємо, український блогер розповів, чому Сергій Реброва не заслужив свою зарплату в збірній України.

Також портал Новини.LIVE повідомляв, що у Владислава Супряги та Матвія Пономаренка є змагання на кращого бомбардира.