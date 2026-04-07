Помер Мірча Луческу — легендарному тренеру було 80 років

Мірча Луческу. Фото: "Динамо" Київ

Румунський тренер Мірча Луческу помер у віці 80 років після ускладнень зі здоров’ям. Легендарний тренер пішов із життя у лікарні, де перебував у стані штучної коми.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на портал golazo.ro.

Мірча Луческу, Рінат Ахметов та Даріо Срна з Кубком УЄФА в 2009 році. Фото: "Шахтар"

Луческу помер після інфаркту

За інформацією медиків, стан Луческу різко погіршився після серії аритмій та перенесеного інфаркту. Він останні дні перебував у реанімації, однак лікарям не вдалося стабілізувати його стан.

Останні дні тренер провів у лікарні, куди був госпіталізований після того, як знепритомнів на тренуванні збірної Румунії. У нього діагностували серйозні проблеми із серцем, зокрема тахікардію, а згодом — гострий інфаркт.

Мірча Луческу був одним із найуспішніших тренерів у європейському футболі. За свою кар’єру він виграв 35 трофеїв, працюючи з клубами в Румунії, Україні, Туреччині та Росії. Найбільших успіхів досяг із "Шахтарем", з яким здобув Кубок УЄФА у 2009 році. Перед збірною Румунії він також тренував київське "Динамо".

За свою кар’єру він виграв 35 трофеїв: із "Шахтарем" — вісім чемпіонств України, шість Кубків України та 7 Суперкубків України, а також Кубок УЄФА 2009 року; з "Динамо" — чемпіонат України, Кубок і Суперкубок у 2021 році; з "Галатасараєм" — Суперкубок УЄФА.

Як гравець він провів 64 матчі за збірну Румунії та був учасником чемпіонату світу 1970 року. Після завершення кар’єри швидко перейшов до тренерської роботи, яка тривала майже пів століття.

Луческу залишив значний слід у світовому футболі як один із найтитулованіших тренерів свого покоління. Його кар’єра охопила кілька десятиліть і різні футбольні епохи, а досягнення залишаються одними з найвагоміших у історії європейського футболу. Повагу тренеру висловлювали такі зірки світового футболу як Ліонель Мессі та Андреа Пірло.

