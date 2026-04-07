Мирча Луческу умер на 81-м году жизни

Дата публикации 7 апреля 2026 21:14
Умер Мирча Луческу - легендарному тренеру было 80 лет
Мирча Луческу. Фото: "Динамо" Киев

Румынский тренер Мирча Луческу умер в возрасте 80 лет после осложнений со здоровьем. Легендарный тренер ушел из жизни в больнице, где находился в состоянии искусственной комы.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на портал golazo.ro.

Мирча Луческу после победы в Кубке УЕФА
Мирча Луческу, Ринат Ахметов и Дарио Срна с Кубком УЕФА в 2009 году. Фото: "Шахтер"

Луческу умер после инфаркта

По информации медиков, состояние Луческу резко ухудшилось после серии аритмий и перенесенного инфаркта. Он последние дни находился в реанимации, однако врачам не удалось стабилизировать его состояние.

Последние дни тренер провел в больнице, куда был госпитализирован после того, как потерял сознание на тренировке сборной Румынии. У него диагностировали серьезные проблемы с сердцем, в частности тахикардию, а впоследствии — острый инфаркт.

Мирча Луческу был одним из самых успешных тренеров в европейском футболе. За свою карьеру он выиграл 35 трофеев, работая с клубами в Румынии, Украине, Турции. Наибольших успехов достиг с "Шахтером", с которым завоевал Кубок УЕФА в 2009 году. Перед сборной Румынии он также тренировал киевское "Динамо".

Читайте также:

За свою карьеру Луческу выиграл 35 трофеев: с "Шахтером" — восемь чемпионств Украины, шесть Кубков Украины и семь Суперкубков Украины, а также Кубок УЕФА 2009 года; с "Динамо" — чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок в 2021 году; с "Галатасараем" — Суперкубок УЕФА.

Как игрок он провел 64 матча за сборную Румынии и был участником чемпионата мира 1970 года. После завершения карьеры быстро перешел к тренерской работе, которая длилась почти полвека.

Луческу оставил значительный след в мировом футболе как один из самых титулованных тренеров своего поколения. Его карьера охватила несколько десятилетий и различные футбольные эпохи, а достижения остаются одними из самых весомых в истории европейского футбола. Уважение тренеру выражали такие звезды мирового футбола как Лионель Месси и Андреа Пирло.

Напомним, украинский блогер объяснил, почему Сергей Реброва не заслуживает той зарплаты, которую получает.

Ранее портал Новини.LIVE сообщал, что между Владиславом Супрягой и Матвеем Пономаренко есть заочный спор.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
