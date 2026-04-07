У Луческу легенева емболія, тренер у критичному стані

Мірча Луческу на тлі вболівальників "Шахтаря". Фото: УНІАН

Колишній головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу перебуває у стані штучної коми. Лікарі ввели в нього 80-річного пацієнта для того, щоб зберегти його життя. Зберігається ризик ішемічного інсульту.

Лікарі відомої бухарестської лікарні пояснили причини погіршення здоров'я Луческу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Gazeta Sporturilor.

Лікарі з Університетської лікарні екстреної допомоги в Бухаресті, які займаються лікуванням Мірчі Луческу, вважають стан колишнього тренера "Шахтаря" та "Динамо" критичним. У вівторок, 7 квітня, тренер пройшов комплексне обстеження. Виявилося, що його стан навіть гірший, ніж передбачалося спочатку.

Мірча Луческу і Віктор Циганков. Фото: УНІАН

Що відомо про здоров'я Мірчі Луческу

Інтерес вболівальників та журналістів до стану досвідченого фахівця не слабшає, тому лікарі прокоментували поточний стан. Були виявлені ознаки численних церебральних інсультів, а також тромбоемболія легеневої артерії. Тромб потрапив у легеневу артерію Мірчі Луческу та блокував кровотік.

Легені колишнього тренера не отримують достатню кількість кисню, до того ж, існує ризик ішемічного інсульту. Команда лікарні цілодобово працює над тим, щоб усунути наслідки хвороби, після чого можна буде повернути Мірчу Луческу до тями.

Нагадаємо, український журналіст пояснив, чому результат роботи Сергія Реброва не відповідає зарплаті тренера.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що Владислав Супряга вступив у заочну суперечку з Матвієм Пономаренком, який поставив перед собою амбітну мету.