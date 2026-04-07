Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Врачи объяснили, почему Луческу находится в критическом состоянии

Врачи объяснили, почему Луческу находится в критическом состоянии

Ua ru
Дата публикации 7 апреля 2026 20:41
У Луческу легочная эмболия, тренер в критическом состоянии
Мирча Луческу на фоне болельщиков "Шахтера". Фото: УНИАН

Бывший главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу находится в состоянии искусственной комы. Врачи ввели в него 80-летнего пациента для того, чтобы сохранить его жизнь. Сохраняется риск ишемического инсульта. 

Доктора известной бухаресткой больницы объяснили причины ухудшения здоровья Луческу, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Gazeta Sporturilor

Врачи из Университетской больницы экстренной помощи в Бухаресте, которые занимаются лечением Мирчи Луческу, считают состояние бывшего тренера "Шахтера" и "Динамо" критическим. Во вторник, 7 апреля, тренер прошел комплексное обследование. Оказалось, что его состояние даже хуже, чем предполагалось изначально. 

Мирча Луческу
Мирча Луческу и Виктор Цыганков. Фото: УНИАН

Что известно о здоровье Мирчи Луческу

Интерес болельщиков и журналистов к состоянию опытного специалиста не ослабевает, потому врачи прокомментировали текущее положение. Были обнаружены признаки многочисленных церебральных инсультов, а также тромбоэмболия легочной артерии. Тромб попал в легочную артерию Мирчи Луческу и блокировал кровоток

Легкие бывшего тренера не получают достаточное количество кислорода, к тому же, существует риск ишемического инсульта. Команда больницы круглосуточно работает над тем, чтобы устранить последствия болезни, после чего можно будет вернуть Мирчу Луческу в сознание

спорт футбол Румыния Мирча Луческу тренер
Владимир Соборный - Редактор
Владимир Соборный
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации