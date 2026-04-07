У Луческу легочная эмболия, тренер в критическом состоянии

Мирча Луческу на фоне болельщиков "Шахтера". Фото: УНИАН

Бывший главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу находится в состоянии искусственной комы. Врачи ввели в него 80-летнего пациента для того, чтобы сохранить его жизнь. Сохраняется риск ишемического инсульта.

Доктора известной бухаресткой больницы объяснили причины ухудшения здоровья Луческу, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Gazeta Sporturilor.

Врачи из Университетской больницы экстренной помощи в Бухаресте, которые занимаются лечением Мирчи Луческу, считают состояние бывшего тренера "Шахтера" и "Динамо" критическим. Во вторник, 7 апреля, тренер прошел комплексное обследование. Оказалось, что его состояние даже хуже, чем предполагалось изначально.

Мирча Луческу и Виктор Цыганков. Фото: УНИАН

Что известно о здоровье Мирчи Луческу

Интерес болельщиков и журналистов к состоянию опытного специалиста не ослабевает, потому врачи прокомментировали текущее положение. Были обнаружены признаки многочисленных церебральных инсультов, а также тромбоэмболия легочной артерии. Тромб попал в легочную артерию Мирчи Луческу и блокировал кровоток.

Легкие бывшего тренера не получают достаточное количество кислорода, к тому же, существует риск ишемического инсульта. Команда больницы круглосуточно работает над тем, чтобы устранить последствия болезни, после чего можно будет вернуть Мирчу Луческу в сознание.

