Пять самых больших достижений Мирчи Луческу в украинском футболе

Главная Спорт Пять самых больших достижений Мирчи Луческу в Украине

Дата публикации 7 апреля 2026 23:54
Мирча Луческу, Ринат Ахметов и Дарио Срна с Кубком УЕФА в 2009 году. Фото: ФК "Шахтер"

Мирча Луческу, который умер 7 апреля в Румынии, стал одной из ключевых фигур в истории украинского футбола, достигнув результатов, повлиявших как на клубный уровень, так и на международный имидж наших команд. Его работа в Украине длилась более 15 лет и охватила периоды как стабильного доминирования, так и перезагрузки команд.

Поэтому Луческу можно считать вторым лучшим тренером в Украине после Валерия Лобановского. Портал Новини.LIVE определил пять достижений румына, которые принесли пользу Украине.

Победа в Кубке УЕФА 2009

Самым большим достижением в карьере Луческу стала победа "Шахтера" в Кубке УЕФА в 2009 году. В финале донецкий клуб обыграл "Вердер" (2:1) и получил первый еврокубковый трофей в истории независимой Украины. Этот успех стал важным для развития украинских клубов на международной арене в то время.

К тому же "горняки" выиграли последний Кубок УЕФА, впоследствии реформированный в Лигу Европы. Затем команда пыталась выиграть Суперкубок УЕФА, но уступила "Барселоне" (0:1).

Доминирование "Шахтера" в Украине

Важную роль Луческу сыграл в доминировании "Шахтера" на внутренней арене. Под руководством тренера команда выиграла восемь чемпионств Украины, шесть Кубков и семь Суперкубков.

Клуб стал стабильным участником еврокубков и регулярно выступал в Лиге чемпионов. Бывший гегемон киевское "Динамо" больше не могло конкурировать на равных.

Выход в четвертьфинал Лиги чемпионов в сезоне 2010/11

Еще одним значимым результатом стал выход "Шахтера" в четвертьфинал Лиги чемпионов в сезоне 2010/11. Это один из лучших показателей украинских клубов в турнире, что подтвердило конкурентоспособность команды на высоком уровне.

"Шахтер" в том сезоне в группе набрал 15 очков и занял первое место, обойдя "Арсенал" (12 баллов), "Брагу" (9) и "Партизан" (0).

В 1/8 финала "Шахтер" дважды обыграл "Рому" со счетами 3:2 и 3:0. В четвертьфинале подопечные Луческу уступили "Барселоне" (1:5, 0:1).

Фернандиньо и Луческу на "Донбасс Арене". Фото: УНИАН

Развитие и продажа игроков мирового уровня

Отдельным направлением работы Луческу было развитие футболистов и дальнейшие трансферы.

Именно под руководством Луческу в "Шахтере" раскрылись Фернандиньо, Виллиан, Дмитрий Чигринский, Генрих Мхитарян, Дуглас Коста и Алекс Тейшейра, а в "Динамо" Илья Забарный и Николай Шапаренко.

Многие из этих игроков впоследствии перешли в ведущие клубы Европы за большие деньги, что повлияло на престиж всего чемпионата и добавило доходов в госбюджет от налогов.

Мирча Луческу праздновал золотые медали "Динамо". Фото: "Динамо"

Успех с "Динамо" после возвращения

После возвращения в Украину в 2020 году Луческу возглавил "Динамо" и уже в первом сезоне привел команду к победе в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины. Этот результат позволил киевлянам прервать серию побед "Шахтера" и изменить баланс сил в национальном чемпионате.

Развить успех "Динамо" и Луческу помешала полномасштабная война. После того, как киевлянам пришлось большую часть времени проводить в дороге, состояние здоровья тренера начало ухудшаться.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
