Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ребров зізнався, що йому бракуватиме розмов з Луческу

Ребров зізнався, що йому бракуватиме розмов з Луческу

Ua ru
Дата публікації: 8 квітня 2026 19:20
Ребров відреагував на смерть Луческу та згадав їхнє протистояння
Сергій Ребров та Мірча Луческу. Фото: ФК "Динамо"

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на смерть румунського фахівця Мірчі Луческу, згадавши багаторічне протистояння та повагу до румунського тренера. Український наставник наголосив на значному внеску тренера у розвиток футболу.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Реброва.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ребров зізнався, що сумуватиме за Луческу

Ребров написав, що протягом багатьох років вони перебували по різні боки футбольного протистояння, однак саме ця конкуренція формувала взаємну повагу.

За словами Реброва, Луческу вирізнявся відданістю своїй справі та вмінням працювати з молодими гравцями й міг вчити навіть тренерів.

"Він був сильним суперником і великим професіоналом. Мені буде не вистачати наших розмов про гру", — написав Ребров.

Читайте також:

Тренер також підкреслив, що вплив Луческу виходить далеко за межі здобутих трофеїв, адже він сформував цілу епоху в українському футболі. Ребров додав, що їхня конкуренція сприяла підвищенню рівня гри як команд, так і всього чемпіонату.

Луческу помер у віці 80 років після ускладнень зі здоров’ям. Останні дні він провів у лікарні, де перебував у стані штучної коми.

За інформацією медиків, стан тренера погіршився після серії аритмій та перенесеного інфаркту. Попри зусилля лікарів, стабілізувати його стан не вдалося.

Луческу тривалий час працював в Україні, очолюючи "Шахтар" і "Динамо", де здобув дев’ять чемпіонських титулів з обома командами.

Як повідомлялося, відомив блогер вважає, що Сергій Ребров не відпрацьовує свою зарплату.

Також Новини.LIVE повідомляли, що олімпійська призерка Дар'я Білодід показала нову фотсесію в соцмережах.

Збірна України з футболу Мірча Луческу Сергій Ребров
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації