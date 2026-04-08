Ребров відреагував на смерть Луческу та згадав їхнє протистояння

Сергій Ребров та Мірча Луческу. Фото: ФК "Динамо"

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на смерть румунського фахівця Мірчі Луческу, згадавши багаторічне протистояння та повагу до румунського тренера. Український наставник наголосив на значному внеску тренера у розвиток футболу.

Ребров зізнався, що сумуватиме за Луческу

Ребров написав, що протягом багатьох років вони перебували по різні боки футбольного протистояння, однак саме ця конкуренція формувала взаємну повагу.

За словами Реброва, Луческу вирізнявся відданістю своїй справі та вмінням працювати з молодими гравцями й міг вчити навіть тренерів.

"Він був сильним суперником і великим професіоналом. Мені буде не вистачати наших розмов про гру", — написав Ребров.

Тренер також підкреслив, що вплив Луческу виходить далеко за межі здобутих трофеїв, адже він сформував цілу епоху в українському футболі. Ребров додав, що їхня конкуренція сприяла підвищенню рівня гри як команд, так і всього чемпіонату.

Луческу помер у віці 80 років після ускладнень зі здоров’ям. Останні дні він провів у лікарні, де перебував у стані штучної коми.

За інформацією медиків, стан тренера погіршився після серії аритмій та перенесеного інфаркту. Попри зусилля лікарів, стабілізувати його стан не вдалося.

Луческу тривалий час працював в Україні, очолюючи "Шахтар" і "Динамо", де здобув дев’ять чемпіонських титулів з обома командами.

