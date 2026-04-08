Ребров отреагировал на смерть Луческу и вспомнил их противостояние

Ребров признался, что ему будет не хватать разговоров с Луческу
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на смерть румынского специалиста Мирчи Луческу, вспомнив многолетнее противостояние и уважение к румынскому тренеру. Украинский наставник отметил значительный вклад тренера в развитие футбола.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Реброва.
Ребров написал, что в течение многих лет они находились по разные стороны футбольного противостояния, однако именно эта конкуренция формировала взаимное уважение.
По словам Реброва, Луческу отличался преданностью своему делу и умением работать с молодыми игроками и мог учить даже тренеров.
"Он был сильным соперником и большим профессионалом. Мне будет не хватать наших разговоров об игре", — написал Ребров.
Тренер также подчеркнул, что влияние Луческу выходит далеко за пределы добытых трофеев, ведь он сформировал целую эпоху в украинском футболе. Ребров добавил, что их конкуренция способствовала повышению уровня игры как команд, так и всего чемпионата.
Луческу умер в возрасте 80 лет после осложнений со здоровьем. Последние дни он провел в больнице, где находился в состоянии искусственной комы.
По информации медиков, состояние тренера ухудшилось после серии аритмий и перенесенного инфаркта. Несмотря на усилия врачей, стабилизировать его состояние не удалось.
Луческу долгое время работал в Украине, возглавляя "Шахтер" и "Динамо", где получил девять чемпионских титулов с обеими командами.
