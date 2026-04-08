Головна Спорт Дарійо Срна засмутив зверненням до Мірчі Луческу

Дарійо Срна засмутив зверненням до Мірчі Луческу

Дата публікації: 8 квітня 2026 15:39
Дарійо Срна пояснив, чому Мірча Луческу був унікальним тренером
Дарійо Срна (ліворуч) та Мірча Луческу. Фото: УНІАН

Колишній тренер Мірча Луческу помер невдовзі після вильоту збірної Румунії з кваліфікації відбору на ЧС-2026. Ця команда стала останнім місцем роботи 80-річного фахівця. Він не зумів пережити фіаско і помер невдовзі після інфаркту.

Екскапітан "Шахтаря" Дарійо Срна висловив співчуття сім'ї свого колишнього наставника, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на акаунт хорвата в Instagram.

Тренер Мірча Луческу працював із донецьким "Шахтарем" із 2004 по 2016 рік. Він став першим наставником в історії українського футболу, якому вдалося завоювати європейський трофей. Румунський футболіст перетворив "гірників" на один із найкращих колективів Європи.

Мирча Луческу и Дарио Срна во время выступления в "Шахтере"
Мірча Луческу та Дарійо Срна. Фото: instagram.com/darijosrna/

Срна відреагував на смерть Луческу

Директор "Шахтаря" з футболу подякував колишньому наставнику за 12 років, які ексфутболіст назвав найкращими роками у футболі. Він нагадав, що під керівництвом Мірчі Луческу "гірники" завоювали понад 20 трофеїв.

Дарійо Срна зазначив, що Мірча Луческу був не тільки винятковим тренером, а й особливою людиною. Румунський фахівець багато чого дав і команді, і самому хорвату. Срна пообіцяв, що пам'ятатиме уроки Луческу і висловив співчуття його родині.

Раніше портал Новини.LIVE навів слова Андреа Пірло, чий талант у "Брешіа" розкрив Мірча Луческу.

футбол ФК Шахтар Мірча Луческу Даріо Срна тренер
Володимир Соборний - Редактор
Автор:
Володимир Соборний
