Дарио Срна объяснил, почему Мирча Луческу был уникальным тренером

Дарио Срна (слева) и Мирча Луческу.

Бывший тренер Мирча Луческу скончался вскоре после вылета сборной Румынии из квалификации отбора на ЧМ-2026. Эта команда стала последним местом работы 80-летнего специалиста. Он не сумел пережить фиаско и умер вскоре после инфаркта.

Экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна выразил соболезнование семье своего бывшего наставника, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт хорвата в Instagram.

Тренер Мирча Луческу работал с донецким "Шахтером" с 2004 по 2016 год. Он стал первым наставником в истории украинского футбола, которому удалось завоевать европейский трофей. Румынский футболист превратил "горняков" в один из лучших коллективов Европы.

Мирча Луческу и Дарио Срна.

Директор "Шахтера" по футболу поблагодарил бывшего наставника за 12 лет, которые экс-футболист назвал лучшими годами в футболе. Он напомнил, что под руководством Мирчи Луческу "горняки" завоевали более 20 трофеев.

Дарио Срна отметил, что Мирча Луческу был не только исключительным тренером, но и особенным человеком. Румынский специалист многое дал и команде, и самому хорвату. Срна пообещал, что будет помнить уроки Луческу и выразил соболезнование его семье.

