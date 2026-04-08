Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Дарио Срна расстрогал обращением к Мирче Луческу

Дарио Срна расстрогал обращением к Мирче Луческу

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 15:39
Дарио Срна объяснил, почему Мирча Луческу был уникальным тренером
Дарио Срна (слева) и Мирча Луческу. Фото: УНИАН

Бывший тренер Мирча Луческу скончался вскоре после вылета сборной Румынии из квалификации отбора на ЧМ-2026. Эта команда стала последним местом работы 80-летнего специалиста. Он не сумел пережить фиаско и умер вскоре после инфаркта. 

Экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна выразил соболезнование семье своего бывшего наставника, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт хорвата в Instagram

Тренер Мирча Луческу работал с донецким "Шахтером" с 2004 по 2016 год. Он стал первым наставником в истории украинского футбола, которому удалось завоевать европейский трофей. Румынский футболист превратил "горняков" в один из лучших коллективов Европы. 

Мирча Луческу и Дарио Срна во время выступления в "Шахтере"
Мирча Луческу и Дарио Срна. Фото: instagram.com/darijosrna/

Срна отреагировал на смерть Луческу 

Директор "Шахтера" по футболу поблагодарил бывшего наставника за 12 лет, которые экс-футболист назвал лучшими годами в футболе. Он напомнил, что под руководством Мирчи Луческу "горняки" завоевали более 20 трофеев

Дарио Срна отметил, что Мирча Луческу был не только исключительным тренером, но и особенным человеком. Румынский специалист многое дал и команде, и самому хорвату. Срна пообещал, что будет помнить уроки Луческу и выразил соболезнование его семье. 

футбол ФК Шахтер Мирча Луческу Дарио Срна тренер
Владимир Соборный - Редактор
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации