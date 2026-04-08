Пирло попрощался с Луческу, использовав трогательные слова

Андреа Пирло и Мирча Луческу.

Бывший полузащитник сборной Италии, "Интера", "Милана" и "Ювентуса" Андреа Пирло отреагировал на смерть Мирчи Луческу, опубликовав эмоциональное обращение. Итальянец поблагодарил румынского тренера за влияние на свою карьеру.

Андреа Пирло в своем посте попрощался с Мирчей Луческу.

Пирло вспомнил роль Луческу в своей карьере

По словам Пирло, Луческу сыграл важную роль в его становлении как футболиста, дав возможность развиваться в молодом возрасте и конкурировать на высоком уровне. Он также подчеркнул, что наставник научил его любить футбол и понимать игру во всех деталях.

"Спасибо за все, Мистер. Я никогда не перестану благодарить тебя. Ты воспитал меня как сына и дал возможность проявить себя, когда я был совсем молодым", — написал Пирло.

Итальянец добавил, что всегда будет благодарен Луческу за полученный опыт и знания, а также пожелал ему светлой памяти.

Луческу умер в возрасте 80 лет после осложнений со здоровьем. Легендарный тренер ушел из жизни в больнице, где находился последние дни в состоянии искусственной комы.

По информации медиков, состояние Луческу резко ухудшилось после серии аритмий и перенесенного инфаркта после матча возглавляемой им сборной Румынии против Турции. Он находился в реанимации, однако врачам не удалось стабилизировать его состояние.

Мирча Луческу работал с Пирло в начале его профессиональной карьеры в "Брешии". Именно тогда итальянец получил шанс дебютировать во взрослом футболе и заявить о себе на высоком уровне.

Отметим, что Луческу и Пирло всегда тепло вспоминали друг о друге. При этом Андреа был одним из многих звезд футбола, которые получили свой шанс от Мирчи.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE вспомнил о пяти величайших достижениях Луческу в украинском футболе.

Также портал Новини.LIVE привел слова блогера, который считает, что Сергей Ребров не отрабатывает свою зарплату.