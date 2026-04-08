Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Пирло очень теплыми словами отреагировал на смерть Мирчи Луческу

Дата публикации 8 апреля 2026 10:10
Пирло попрощался с Луческу, использовав трогательные слова
Андреа Пирло и Мирча Луческу. Фото: instagram.com/andreapirlo21

Бывший полузащитник сборной Италии, "Интера", "Милана" и "Ювентуса" Андреа Пирло отреагировал на смерть Мирчи Луческу, опубликовав эмоциональное обращение. Итальянец поблагодарил румынского тренера за влияние на свою карьеру.

Об этом сообщил портал Новости.LIVE со ссылкой на страницу Пирло в Instagram.

Андреа Пирло и Мирча Луческу
Андреа Пирло в своем посте попрощался с Мирчей Луческу. Фото: скриншот

Пирло вспомнил роль Луческу в своей карьере

По словам Пирло, Луческу сыграл важную роль в его становлении как футболиста, дав возможность развиваться в молодом возрасте и конкурировать на высоком уровне. Он также подчеркнул, что наставник научил его любить футбол и понимать игру во всех деталях.

"Спасибо за все, Мистер. Я никогда не перестану благодарить тебя. Ты воспитал меня как сына и дал возможность проявить себя, когда я был совсем молодым", — написал Пирло.

Итальянец добавил, что всегда будет благодарен Луческу за полученный опыт и знания, а также пожелал ему светлой памяти.

Луческу умер в возрасте 80 лет после осложнений со здоровьем. Легендарный тренер ушел из жизни в больнице, где находился последние дни в состоянии искусственной комы.

По информации медиков, состояние Луческу резко ухудшилось после серии аритмий и перенесенного инфаркта после матча возглавляемой им сборной Румынии против Турции. Он находился в реанимации, однако врачам не удалось стабилизировать его состояние.

Мирча Луческу работал с Пирло в начале его профессиональной карьеры в "Брешии". Именно тогда итальянец получил шанс дебютировать во взрослом футболе и заявить о себе на высоком уровне.

Отметим, что Луческу и Пирло всегда тепло вспоминали друг о друге. При этом Андреа был одним из многих звезд футбола, которые получили свой шанс от Мирчи.

Мирча Луческу Брешия Андреа Пирло
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
