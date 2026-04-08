Головна Спорт Пірло дуже теплими словами відреагував на смерть Мірчі Луческу

Пірло дуже теплими словами відреагував на смерть Мірчі Луческу

Дата публікації: 8 квітня 2026 10:10
Пірло попрощався з Луческу, використавши зворушливі слова
Андреа Пірло та Мірча Луческу. Фото: instagram.com/andreapirlo21

Колишній півзахисник збірної Італії, "Інтера", "Мілана" та "Ювентуса" Андреа Пірло відреагував на смерть Мірчі Луческу, опублікувавши емоційне звернення. Італієць подякував румунському тренеру за вплив на свою кар’єру.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на сторінку Пірло в Instagram.

Андреа Пірло у своєму пості попрощався з Мірчею Луческу. Фото: скриншот

Пірло згадав роль Луческу в своїй кар’єрі

За словами Пірло, Луческу відіграв важливу роль у його становленні як футболіста, давши можливість розвиватися у молодому віці та конкурувати на високому рівні. Він також підкреслив, що наставник навчив його любити футбол і розуміти гру в усіх деталях.

"Дякую за все, Містере. Я ніколи не перестану дякувати тобі. Ти виховав мене як сина і дав можливість проявити себе, коли я був зовсім молодим", — написав Пірло.

Італієць додав, що завжди буде вдячний Луческу за отриманий досвід і знання, а також побажав йому світлої пам’яті.

Луческу помер у віці 80 років після ускладнень зі здоров’ям. Легендарний тренер пішов із життя у лікарні, де перебував останні дні в стані штучної коми.

За інформацією медиків, стан Луческу різко погіршився після серії аритмій та перенесеного інфаркту після матчу очолюваної ним збірної Румунії проти Туреччини. Він перебував у реанімації, однак лікарям не вдалося стабілізувати його стан.

Мірча Луческу працював із Пірло на початку його професійної кар’єри в "Брешії". Саме тоді італієць отримав шанс дебютувати в дорослому футболі та заявити про себе на високому рівні.

Зазначимо, що Луческу та Пірло завжди тепло згадували один про одного. При цьому Андреа був одним із багатьох зірок футболу, які отримали свій шанс від Мірчі.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
