Луческу еще 16 лет назад говорил, что хочет умереть именно на поле

Дата публикации 8 апреля 2026 12:58
Мирча Луческу еще 16 лет назад предсказал свою смерть
Мирча Луческу на рабочем месте. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу скончался на 81-м году жизни. Футбольная общественность обратилась к семье специалиста с соболезнованиями. Мир спорта потерял легендарного наставника. 

А сам Мирча Луческу давно предсказал свой уход, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Шахтера". 

Мирча Луческу работал с "горняками" много лет, с 2004 до 2016 года. Во время одного их интервью во главе донецкого клуба румынский специалист прокомментировал слова сэра Алекса Фергюсона, который заявил, что слишком стар для ухода из футбола. 

Что сказал Луческу о тренерской судьбе 

"Мы слишком долго живем на футбольном поле. Мы слишком стары, чтобы уходить на пенсию. Я не собираюсь этого делать. Живу благодаря футболу. Умереть на поле было бы для меня лучшим исходом", — заявил Луческу. 

Мирча Луческу празднует победу Шахтера над Динамо в Кривом Роге в 2006 году
Мирча Луческу празднует победу. Фото: Reuters/Gleb Garanich

Также румынский наставник поделился мнением о смерти шотландца Джока Стина, который умер на скамейке запасных во время матча с Уэльсом в отборе на Кубок Мира-1986. Мирча Луческу заявил, что это самое красивое, что может случиться с тренером. По мнению специалиста, это означает, что тренер прошел абсолютно через все в жизни и попрощался с ней "в самом эпицентре битвы". 

Читайте также:

Сэр Алекс Фергюсон завершил тренерскую карьеру в 2013-м году. Сейчас ему 84 года. Мирче Луческу стало плохо во время просмотра эпизодов матча сборных Румынии и Турции (0:1). Тренер успел рассказать, что его команда допустила слишком много ошибок, и это очень злило наставника.

Портал Новини.LIVE напоминает, что главного тренера сборной Украины Сергея Реброва раскритиковали за слишком высокую зарплату. 

Также Новини.LIVE цитировали Руслана Ротаня, который рассказал о будущей звезде украинского футбола в составе "Полесья". 

спорт футбол ФК Шахтер Мирча Луческу тренер
Владимир Соборный - Редактор
Автор:
Владимир Соборный
