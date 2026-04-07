Главная Спорт В Полесье заявили о подписании будущей звезды футбола

Дата публикации 7 апреля 2026 10:45
Ротань считает новичка Полесья будущим украинского футбола
Руслан Ротань (слева) во время тренировки. Фото: пресс-служба "Полесья"

Главный тренер "Полесья" Руслан Ротань поделился мнением о новичке команды. Трансфер Олега Федора из львовских "Карпат" стал большим событием для украинской Премьер-лиги. Наставник житомирской команды назвал причины такого перехода. 

Ротань не сомневается в том, что Федор сумеет адаптироваться в новой команде, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол". 

В начале марта 2026 года стало известно о трансфере 21-летнего воспитанника "Руха" Олега Федора из львовских "Карпат" в житомирское "Полесье". Молодой футболист подписал контракт сроком на 4,5 года. Стороны не разглашали детали сделки, но портал Transfermarkt назвал сумму 1,8 млн евро. 

Олег Федор на презентации в "Карпатах"
Олег Федор перешел в "Полесье". Фото: пресс-служба клуба

Что Ротань сказал о новичке "Полесья" 

У Олега Федора в нынешнем сезоне далеко не все получалось в "Карпатах". Это стало одной из причин, по которым львовский клуб согласился продать игрока. В кампании 2025/26 хавбек принял участие в 15 матчах и сделал 1 результативную передачу. Однако Руслан Ротань не сомневается, что полузащитник сумеет проявить себя в "Полесье". 

"Это наша ответственность. Игрок с таким набором качеств очень важен для командных действий. Необходимо раскрыть его потенциал. Мы будем работать. Он ко всему подходит с пониманием и трудолюбив. Эти факторы позволяют уже сегодня рассчитывать на его прогресс. Я уверен, что Олег является будущим всего украинского футбола", — заявил Ротань. 

Читайте также:

Напомним, военнослужащего в СОЧ обвиняют в афере с жильем бывшего футболиста сборной Украины Марлоса. 

Также Новини.LIVE сообщали, что в английском "Ливерпуле" решили по поводу будущего главного тренера команды. 

футбол трансферы Руслан Ротань Полесье Карпаты Львов Олег Федор
Владимир Соборный - Редактор
Владимир Соборный
Реклама

