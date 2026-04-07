Ротань вважає новачка Полісся майбутнім українського футболу

Руслан Ротань (ліворуч) під час тренування. Фото: пресслужба "Полісся"

Головний тренер "Полісся" Руслан Ротань поділився думкою про новачка команди. Трансфер Олега Федора з львівських "Карпат" став великою подією для української Прем'єр-ліги. Наставник житомирської команди назвав причини такого переходу.

Ротань не сумнівається в тому, що Федір зуміє адаптуватися в новій команді, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".

На початку березня 2026 року стало відомо про трансфер 21-річного вихованця "Руху" Олега Федора з львівських "Карпат" у житомирське "Полісся". Молодий футболіст підписав контракт терміном на 4,5 року. Сторони не розголошували деталі угоди, але портал Transfermarkt назвав суму 1,8 млн євро.

Олег Федор перейшов у "Полісся". Фото: пресслужба клубу

Що Ротань сказав про новачка "Полісся"

У Олега Федора в нинішньому сезоні далеко не все виходило в "Карпатах". Це стало однією з причин, через які львівський клуб погодився продати гравця. У кампанії 2025/26 хавбек узяв участь у 15 матчах і зробив 1 результативну передачу. Однак Руслан Ротань не сумнівається, що півзахисник зуміє проявити себе в "Поліссі".

"Це наша відповідальність. Гравець із таким набором якостей дуже важливий для командних дій. Необхідно розкрити його потенціал. Ми будемо працювати. Він до всього підходить із розумінням і працьовитий. Ці фактори дозволяють уже сьогодні розраховувати на його прогрес. Я впевнений, що Олег є майбутнім усього українського футболу", — заявив Ротань.

