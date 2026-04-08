Луческу ще 16 років тому говорив, що хоче померти саме на полі

Луческу ще 16 років тому говорив, що хоче померти саме на полі

Дата публікації: 8 квітня 2026 12:58
Мірча Луческу ще 16 років тому передбачив свою смерть
Мірча Луческу на робочому місці. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу помер на 81-му році життя. Футбольна громадськість звернулася до сім'ї фахівця зі співчуттями. Світ спорту втратив легендарного наставника.

А сам Мірча Луческу давно передбачив свій відхід, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "Шахтаря".

Мірча Луческу працював із "гірниками" багато років, з 2004 до 2016 року. Під час одного з інтерв'ю на чолі донецького клубу румунський фахівець прокоментував слова сера Алекса Фергюсона, який заявив, що занадто старий для відходу з футболу.

Що сказав Луческу про тренерську долю

"Ми занадто довго живемо на футбольному полі. Ми занадто старі, щоб йти на пенсію. Я не збираюся цього робити. Живу завдяки футболу. Померти на полі було б для мене найкращим результатом", — заявив Луческу.

Мирча Луческу празднует победу Шахтера над Динамо в Кривом Роге в 2006 году
Мірча Луческу святкує перемогу. Фото: Reuters/Gleb Garanich

Також румунський наставник поділився думкою про смерть шотландця Джока Стіна, який помер на лавці запасних під час матчу з Вельсом у відборі на Кубок Світу-1986. Мірча Луческу заявив, що це найкрасивіше, що може трапитися з тренером. На думку фахівця, це означає, що тренер пройшов абсолютно через усе в житті й попрощався з ним "у самому епіцентрі битви".

Читайте також:

Сер Алекс Фергюсон завершив тренерську кар'єру 2013-го року. Зараз йому 84 роки. Мірчі Луческу стало зле під час перегляду епізодів матчу збірних Румунії та Туреччини (0:1). Тренер встиг розповісти, що його команда припустилася занадто багато помилок, і це дуже злило наставника.

Портал Новини.LIVE нагадує, що головного тренера збірної України Сергія Реброва розкритикували за занадто високу зарплату.

Також Новини.LIVE цитували Руслана Ротаня, який розповів про майбутню зірку українського футболу у складі "Полісся". 

спорт футбол ФК Шахтар Мірча Луческу тренер
Володимир Соборний - Редактор
Автор:
Володимир Соборний
