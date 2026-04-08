Сабо требует наказать молодую звезду киевского Динамо

Дата публикации 8 апреля 2026 14:08
Сабо попросил Суркиса наказать Пономаренко в воспитательных целях
Матвей Пономаренко в матче с "Оболонью". Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо обратился с призовом к президенту "Динамо". Специалист попросил принять меры в отношении форварда Матвея Пономаренко. Накануне молодой игрок опубликовал видео в соцсетях, которое стало скандальным. 

Сабо уверен, что Пономаренко следует наказать, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс". 

Форвард киевского "Динамо" Матвей Пономаренко опубликовал на своей странице в социальной сети видео, на котором упраывляет собственным роскошным автомобилем. Футболист в ролике ехал с высокой скоростью, что вызвало широкий резонанс среди болельщиков и экспертов. 

Матвей Пономаренко
Матвей Пономаренко празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Сабо недоволен Пономаренко 

Бывший тренер считает форварда "Динамо" пижоном. По мнению эксперта, поступок Матвея Пономаренко является безумным. Йожеф Сабо призвал родителей футболиста объяснить ему, почему гонки за рулем недопустимы для молодого спортсмена. Тренер попросил Игоря Костюка и Игоря Суркиса обратить внимание на инцидент и "спустить форварда с небес на землю". 

При этом Йожеф Сабо продолжает считать Матвея Пономаренко очень талантливым игроком. Эксперт не исключает, что форвард не только станет лидером "Динамо", но в будещем сможет перейти в топ-клуб из Европы. 

Читайте также:

Ранее портал Новини.LIVE писал о претензиях известного журналиста в отношении главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, что олимпийская спортсменка Украины Дарья Белодед удивила болельщиков новым ярким образом. 

футбол Динамо Игорь Суркис Матвей Пономаренко Йожеф Сабо
Владимир Соборный - Редактор
Владимир Соборный
