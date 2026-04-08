Сабо попросив Суркіса покарати Пономаренка у виховних цілях

Матвій Пономаренко в матчі з "Оболонню". Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо звернувся із закликом до президента "Динамо". Фахівець попросив вжити заходів щодо форварда Матвія Пономаренка. Напередодні молодий гравець опублікував відео в соцмережах, яке стало скандальним.

Сабо впевнений, що Пономаренка слід покарати, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес".

Форвард київського "Динамо" Матвій Пономаренко опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі відео, на якому керує власним розкішним автомобілем. Футболіст у ролику їхав із високою швидкістю, що викликало широкий резонанс серед уболівальників та експертів.

Матвій Пономаренко святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Сабо незадоволений Пономаренком

Колишній тренер вважає форварда "Динамо" піжоном. На думку експерта, вчинок Матвія Пономаренка є божевільним. Йожеф Сабо закликав батьків футболіста пояснити йому, чому перегони за кермом неприпустимі для молодого спортсмена. Тренер попросив Ігоря Костюка та Ігоря Суркіса звернути увагу на інцидент і "спустити форварда з небес на землю".

При цьому Йожеф Сабо продовжує вважати Матвія Пономаренка дуже талановитим гравцем. Експерт не виключає, що форвард не тільки стане лідером "Динамо", але в майбутньому зможе перейти в топ-клуб з Європи.

Раніше портал Новини.LIVE писав про претензії відомого журналіста щодо головного тренера збірної України Сергія Реброва.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що олімпійська спортсменка України Дар'я Білодід здивувала вболівальників новим яскравим образом.