Головна Спорт Сабо вимагає покарати молоду зірку київського Динамо

Сабо вимагає покарати молоду зірку київського Динамо

Дата публікації: 8 квітня 2026 14:08
Сабо попросив Суркіса покарати Пономаренка у виховних цілях
Матвій Пономаренко в матчі з "Оболонню". Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо звернувся із закликом до президента "Динамо". Фахівець попросив вжити заходів щодо форварда Матвія Пономаренка. Напередодні молодий гравець опублікував відео в соцмережах, яке стало скандальним.

Сабо впевнений, що Пономаренка слід покарати, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес".

Форвард київського "Динамо" Матвій Пономаренко опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі відео, на якому керує власним розкішним автомобілем. Футболіст у ролику їхав із високою швидкістю, що викликало широкий резонанс серед уболівальників та експертів.

Матвей Пономаренко
Матвій Пономаренко святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Сабо незадоволений Пономаренком

Колишній тренер вважає форварда "Динамо" піжоном. На думку експерта, вчинок Матвія Пономаренка є божевільним. Йожеф Сабо закликав батьків футболіста пояснити йому, чому перегони за кермом неприпустимі для молодого спортсмена. Тренер попросив Ігоря Костюка та Ігоря Суркіса звернути увагу на інцидент і "спустити форварда з небес на землю".

При цьому Йожеф Сабо продовжує вважати Матвія Пономаренка дуже талановитим гравцем. Експерт не виключає, що форвард не тільки стане лідером "Динамо", але в майбутньому зможе перейти в топ-клуб з Європи.

футбол Динамо Ігор Суркіс Матвій Пономаренко Йожеф Сабо
Володимир Соборний - Редактор
Автор:
Володимир Соборний
