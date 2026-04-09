Главная Спорт Пономаренко неожиданно женился: невеста настоящая красотка

Дата публикации 9 апреля 2026 08:51
Форвард Динамо Пономаренко женился и показал свою свадьбу
Матвей Пономаренко вместе с невестой Дарьей. Фото: "Динамо" Киев

Нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко женился и поделился кадрами с церемонии. Футболист показал свидетельство о браке и момент подписания документов.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Пономаренко.

Свадьба Матвея Пономаренко
Матвей Пономаренко вместе с невестой Дарьей Дариной. Фото: "Динамо" Киев

Пономаренко нашел свою любовь

На опубликованных фото Пономаренко позирует вместе с женой Дарьей. Футболист был одет в бежевый костюм, тогда как его избранница — в светлое платье с букетом в руках. Пара официально узаконила отношения после более полутора лет романтических отношений.

По имеющейся информации, предложение Дарье форвард сделал в новогоднюю ночь. Именно после этого пара начала подготовку к свадьбе, которая состоялась в Киеве.

В "Динамо" также отреагировали на событие — клубная пресс-служба сообщила о женитьбе игрока на официальных ресурсах.

Читайте также:

На свадьбу были приглашены одноклубники Матвея: Назар Волошин, Тарас Михавко, Максим Коробов, Вячеслав Суркис, Богдан Редушко и другие.

Гости свадьбы Матвея Пономаренко. Фото: Вячеслав Суркис

Пономаренко проводит результативный сезон в составе киевского клуба. В 17 матчах во всех турнирах он забил 10 голов, став одним из самых эффективных игроков команды.

В то же время в матче 22-го тура против "Карпат", который предшествовал свадьбе, форвард не смог продолжить голевую серию. В той игре "Динамо" уступило со счетом 0:1, а сам Пономаренко получил удаление.

Из-за дисквалификации нападающий пропустит следующий матч команды против "Металлиста 1925".

Как сообщал портал Новини.LIVE, Сергея Реброва упрекнули, что он зарабатывает больше, чем заслуживает своей работой, живя в Испании и собирая команду три-четыре раза в год.

Также портал Новини.LIVE публиковал информацию о том, что у Ильи Забарного может появиться второй одноклубник из России.

Динамо Матвей Пономаренко жены футболистов
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
