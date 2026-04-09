Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Пономаренко несподівано одружився: наречена справжня красуня

Ua ru
Дата публікації: 9 квітня 2026 08:51
Форвард Динамо Пономаренко одружився та показав своє весілля
Матвій Пономаренко разом з нареченою Дариною. Фото: "Динамо" Київ

Нападник київського "Динамо" Матвій Пономаренко одружився та поділився кадрами з церемонії. Футболіст показав свідоцтво про шлюб і момент підписання документів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Пономаренка.

Гості весілля Матвія Пономаренка. Фото: В'ячеслав Суркіс

Пономаренко знайшов своє кохання

На опублікованих фото Пономаренко позує разом із дружиною Дариною. Футболіст був одягнений у бежевий костюм, тоді як його обраниця — у світлу сукню з букетом. Пара офіційно узаконила стосунки після понад півтора року романтичних стосунків.

За наявною інформацією, пропозицію Дарині форвард зробив у новорічну ніч. Саме після цього пара почала підготовку до весілля, яке відбулося в Києві.

У "Динамо" також відреагували на подію — клубна пресслужба повідомила про одруження гравця на офіційних ресурсах.

На весілля були запрошені одноклубники Матвія: Назар Волошин, Тарас Михавко, Максим Коробов, В’ячеслав Суркіс, Богдан Редушко та інші.

Гості весілля Матвія Пономаренка. Фото: В’ячеслав Суркіс

Пономаренко проводить результативний сезон у складі київського клубу. У 17 матчах у всіх турнірах він забив 10 голів, ставши одним із найефективніших гравців команди.

Водночас у матчі 22-го туру проти "Карпат", який передував весіллю, форвард не зміг продовжити гольову серію. У тій грі "Динамо" поступилося з рахунком 0:1, а сам Пономаренко отримав вилучення.

Через дискваліфікацію нападник пропустить наступний матч команди проти "Металіста 1925".

Динамо Матвій Пономаренко дружини футболістів
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації