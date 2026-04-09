Форвард Динамо Пономаренко одружився та показав своє весілля

Матвій Пономаренко разом з нареченою Дариною. Фото: "Динамо" Київ

Нападник київського "Динамо" Матвій Пономаренко одружився та поділився кадрами з церемонії. Футболіст показав свідоцтво про шлюб і момент підписання документів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Пономаренка.

Пономаренко знайшов своє кохання

На опублікованих фото Пономаренко позує разом із дружиною Дариною. Футболіст був одягнений у бежевий костюм, тоді як його обраниця — у світлу сукню з букетом. Пара офіційно узаконила стосунки після понад півтора року романтичних стосунків.

За наявною інформацією, пропозицію Дарині форвард зробив у новорічну ніч. Саме після цього пара почала підготовку до весілля, яке відбулося в Києві.

У "Динамо" також відреагували на подію — клубна пресслужба повідомила про одруження гравця на офіційних ресурсах.

На весілля були запрошені одноклубники Матвія: Назар Волошин, Тарас Михавко, Максим Коробов, В’ячеслав Суркіс, Богдан Редушко та інші.

Гості весілля Матвія Пономаренка. Фото: В’ячеслав Суркіс

Пономаренко проводить результативний сезон у складі київського клубу. У 17 матчах у всіх турнірах він забив 10 голів, ставши одним із найефективніших гравців команди.

Водночас у матчі 22-го туру проти "Карпат", який передував весіллю, форвард не зміг продовжити гольову серію. У тій грі "Динамо" поступилося з рахунком 0:1, а сам Пономаренко отримав вилучення.

Через дискваліфікацію нападник пропустить наступний матч команди проти "Металіста 1925".

