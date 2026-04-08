Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт У Забарного в ПСЖ буде другий одноклубник із Росії

У Забарного в ПСЖ буде другий одноклубник із Росії

Ua ru
Дата публікації: 8 квітня 2026 20:48
ПСЖ готує трансфер другого росіянина
Ілля Забарний з партнерами по команді. Фото: Reuters

Французький "ПСЖ" розглядає можливість підписання півзахисника "Локомотива" Олексія Батракова у найближче трансферне вікно. Клуб уже проводить збір інформації щодо гравця та його потенційного переходу.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

Алексей Батраков
Олексій Батраков. Фото: росЗМІ

"ПСЖ" хоче ще одного росіянина

За наявною інформацією, паризький клуб активно вивчає кандидатуру футболіста та готується до наступного етапу перемовин. Очікується, що найближчим часом представник "ПСЖ" прибуде до Москви для особистих контактів щодо можливого трансферу.

Сума відступних за Батракова влітку становитиме 16 мільйонів євро. Саме ця цифра може стати ключовою у переговорах між сторонами.

Футболіст перебуває у полі зору європейських клубів завдяки стабільним виступам та прогресу у своїй грі. Його розглядають як варіант підсилення середньої лінії.

Наразі переговорний процес перебуває на початковій стадії, а остаточне рішення щодо трансферу залежатиме від позицій клубів та самого гравця.

Статистичний портал Transfermarkt оцінює росіянина у 25 млн євро. Цього сезону Батраков забив 16 м’ячів та віддав 11 гольових передач у 30 матчах.

Зазначимо, що наразі в "ПСЖ" виступає російський воротар Матвій Сафонов.

ПСЖ Футбол трансфери Ілля Забарний
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації