ПСЖ готує трансфер другого росіянина

Французький "ПСЖ" розглядає можливість підписання півзахисника "Локомотива" Олексія Батракова у найближче трансферне вікно. Клуб уже проводить збір інформації щодо гравця та його потенційного переходу.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

Реклама

"ПСЖ" хоче ще одного росіянина

За наявною інформацією, паризький клуб активно вивчає кандидатуру футболіста та готується до наступного етапу перемовин. Очікується, що найближчим часом представник "ПСЖ" прибуде до Москви для особистих контактів щодо можливого трансферу.

Сума відступних за Батракова влітку становитиме 16 мільйонів євро. Саме ця цифра може стати ключовою у переговорах між сторонами.

Реклама

Футболіст перебуває у полі зору європейських клубів завдяки стабільним виступам та прогресу у своїй грі. Його розглядають як варіант підсилення середньої лінії.

Реклама

Наразі переговорний процес перебуває на початковій стадії, а остаточне рішення щодо трансферу залежатиме від позицій клубів та самого гравця.

Статистичний портал Transfermarkt оцінює росіянина у 25 млн євро. Цього сезону Батраков забив 16 м’ячів та віддав 11 гольових передач у 30 матчах.

Зазначимо, що наразі в "ПСЖ" виступає російський воротар Матвій Сафонов.

