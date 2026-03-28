Після невдалих матчів Забарного його трансферна вартість знову знизилась

Ілля Забарний. Фото: Reuters

Портал Transfermarkt оновив ринкові вартості гравців французької Ліги 1. Український захисник "ПСЖ" Ілля Забарний втратив у ціні.

Про зміни у вартості Забарного повідомив портал Новини.LIVE.

Забарний подешевшав

Вартість 22-річного футболіста знизилася на 5 мільйонів євро — з 50 до 45 млн євро. Таким чином, українець залишається одним із найдорожчих центральних захисників у чемпіонаті Франції, попри корекцію оцінки.

Зазначимо, що вартість Забарного падає друге оновлення поспіль — ще у жовтні 2025 року він коштував 55 млн євро, а в грудні — 50 млн євро.

У поточному сезоні Забарний провів 29 матчів за "ПСЖ" у всіх турнірах та відзначився одним забитим м’ячем. Українець є стабільним гравцем основного складу парижан і регулярно отримує ігровий час у чемпіонаті, але не грає у плей-оф Ліги чемпіонів.

Зниження вартості може бути пов’язане з нестабільною грою за "ПСЖ" і збірну України.

Портал Transfermarkt регулярно оновлює ринкові оцінки футболістів, враховуючи їхню форму, статистику, вік і роль у команді.

Попри незначне падіння вартості, Забарний зберігає високий статус серед українських гравців у Європі та залишається найдорожчим у країні.

У 2023 році Забарний за 23 млн євро перейшов із "Динамо" до "Борнмута", а англійці продали його у 2025 році до "ПСЖ" за 63 млн євро.

